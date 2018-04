Par som krangler om økonomi: «Bil eller ferie, kjære?»

Du drømmer om bølgebrus og reiser til eksotiske himmelstrøk, mens han ønsker seg ny bil. Du vil bruke den siste tusenlappen på jakka du fant på tilbud, mens han vil fylle sparegrisen. Sånt kan det bli trøbbel av!

– Forbruk er et tema som kan skape heftige diskusjoner i heimen, sier samlivsrådgiver Solveig E. Vennesland.

Økonomi er noe vi må vi forholde oss til hver eneste dag. Hvis to som lever sammen har forskjellig personlighet, kan det skape utfordringer, for eksempel hvis den ene er mer nøktern og den andre er glad i luksus.

– Like barn leker best, særlig når det kommer til økonomi, mener samlivsrådgiveren.

Elin Reitan er forbrukerøkonom i Nordea, og sier at det ikke er uvanlig at man har forskjellig syn på økonomi i et parforhold. At man inntar hver sine «roller».

– Den ene er kanskje mer sparsommelig og forsiktig med pengebruken, mens den andre har et mer avslappet forhold til penger, og sløser mer. Det kan bli et irritasjonsmoment og gi grobunn for mange konflikter.

Inngå kompromiss

– Forskjellige ønsker og behov rundt prioritering av penger er en del av hverdagsutfordringene. Dette går ikke bare på pengebruk, men også hvordan man generelt liker å leve livet, mener Reitan. Hun råder oss til å gjøre som i de fleste andre situasjoner i forholdet, nemlig inngå et kompromiss som funker for begge parter.

– Slike utfordringer vil man møte hele veien, så det bør være naturlig å samkjøre seg litt for at begge skal få den kvaliteten på livet som man ønsker, råder Reitan.

– Kunsten er å diskutere og komme fram til en felles forståelse og enighet, og å møtes på halvveien, sier samlivsrådgiver Vennesland.

Illustrasjon: Hanne Løvdal

Taushet gir dårlig stemning

Reitan mener at det er litt tabu å snakke om penger, og at det ikke er en selvfølge at par diskuterer økonomi.

– I en undersøkelse TNS Gallup har gjort for oss, svarer 1 av 10 at de av og til gjemmer handleposer for partneren sin. Det gjelder både kvinner og menn.

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Det kom også fram at 12 prosent av og til sier til partneren at ting koster mindre enn de gjør, og 17 prosent synes det er vanskelig å snakke med partneren om økonomi. Framfor å snakke sammen, så går man kanskje heller rundt og irriterer seg. Man syns den andre parten sløser, eller er for gnien.

– Ta pengepraten når dere blir kjærester, og seinest når dere planlegger å flytte sammen, råder økonomen.

– Tørr å diskutere ting dere er uenig om, og snakk dere fram til løsninger som funker for begge, uansett hva slags type du er. Taushet skaper avstand, misforståelser og dårlig stemning, advarer Vennesland.

Lommepenger = frihet

Reitan forteller at det fortsatt er slik at de fleste par i Norge har totalt felles økonomi. Man plasserer alle inntektene sine på en felles konto, hvor alle utgifter trekkes fra. Også midler til privat forbruk.

– En slik ordning av økonomien skaper fort grobunn for konflikter, mener hun. Det er slitsomt for den som liker å unne seg ting å måtte spørre partneren om lov hver gang man skal bruke penger. Det samme med den som er mer sparsommelig, som kanskje går rundt og irriterer seg over partnerens pengebruk.

Selv om det er tilfeller hvor en totalt felles økonomi er det mest hensiktsmessige, for eksempel når den ene parten ofrer yrkeskarrieren for å få familiekabalen til å gå opp, anbefaler Reitan i de fleste andre tilfeller en kombinasjon av delt og felles økonomi. Man overfører deler av inntekten til en felles konto, hvor fellesutgiftene trekkes, men beholder egne midler til privat bruk.

– Jeg tenker at det ofte er naturlig å dele på fellesutgiftene forholdsmessig etter inntekt, og den som tjener mest betaler mer av faste kostnader dersom det er stor inntektsforskjell. Det er imidlertid svært viktig å unngå typiske samlivsfeller, for eksempel forbruksfella. Det er når den ene investerer i varige verdier, som for eksempel bolig, mens den andre parten betaler for løpende forbruk. Da kan sistnevnte komme veldig dårlig ut av det ved et samlivsbrudd, sier økonomen.

