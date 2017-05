Par som IKKE poster kjærestebilder er lykkeligst

In a relationship with ... singel, eller ingen info om du er i et forhold eller ikke - det kan faktisk si noe om hvordan du og kjæresten din (egentlig) har det.

Les også: Når bør du offentliggjøre forholdet på Facebook?

En studie hevder nemlig at de som ikke poster om forholdet sitt i sosiale medier, er de som er lykkeligst. Det kommer fram i studien «Can You Tell That I’m in a Relationship? Attachment and Relationship Visibility on Facebook».

Selvsagt er det normalt, og gjerne en fin ting, å legge ut bilder av deg og kjæresten. Men hvis venninna de ofte legger ut klinebilder eller romantiske dates betyr det ikke nødvendigvis at forholdet hennes er så sjukt mye bedre enn ditt.

Kommer an på kjæreste-postene



Har man det bra, så vil man jo gjerne vise det fram? Det er imidlertid en forkskjell på hva du deler og hvor ofte. For det første er folk som ikke bruker sosiale medier generelt mer lykkelige enn de som er svært aktive. Overdereven bruk av sosiale medier er gjerne knyttet til depresjon, fordi man i altfor stor grad sammenligner sitt eget liv med andres, skriver Independent.

Les også: Ny forskning: Mer enn to timer med sosiale medier hver dag kan gjøre ungdom psykisk syke

I studien ønsket de å finne ut om de som er aktive i sosiale medier var lykkeligere og mer stabile, sammenlignet med dem som unngikk kamera. Det kommer blant annet fram at: «Når folk føler seg usikre rundt partnerens følelser, har de en større tendens til å gjøre forholdet mer synlig».

everyday 💘 Et innlegg delt av Gigi Hadid (@gigihadid) tirsdag 14. Feb.. 2017 PST

Det vil si at når du er fornøyd med livet ditt, og forholdet ditt, så har du ønsker du å være til stede og trenger ikke ta selfier eller oppdatere statusen din. De som har et fint forhold, har ikke behov for å søke bekreftelser ekstern og søker ikke etter likes. De er lykkelige bare ved å være sammen.

Så, til dere single: Neste gang du ser et kjærestepar har det innmari koselig på Instagram - de er ikke så lykkelige som de ser ut?!

via GIPHY

Del denne artikkelen