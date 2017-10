Overgrepsutsatte gutter og menn: - Er det en jente som opplever det samme overgrepet, vil de fleste tenke at det er langt mer alvorlig

De siste dagene har anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein resultert i at flere tusen kvinner står frem med egne historier om voldtekt og overgrep som de deler under hashtaggen #metoo.

Men det er ikke bare jenter som utsettes for overgrep. I dag skriver en anonym mann et gjesteinnlegg hos Side2-blogger Martine Halvorsen, hvor han forteller om overgrepet han ble utsatt for av en kvinne da han var på ferie da han var 19 år gammel.

«Det å være mann og være voldtatt er tabu. Det er ingen som snakker om det, og det skremmer meg. Det skremmer meg fordi jeg etter 5 år enda sliter med å jobbe, enda ikke har fortalt noen at jeg har blitt voldtatt og fordi jeg enda ikke har ligget med noen siden det skjedde» skriver mannen.

- Passer ikke inn i bildet

Anders Røyneberg, psykiatrisk sykepleier i Sex og samfunn, forteller at de jevnlig får henvendeleser av overgrepsutsatte gutter og menn, enten på klinikken eller via chatten deres.

- Ett eksempel på overgrep som vi jevnlig hører om, er gutter som har blitt sugd i ruset tilstand, uten å ha gitt sitt samtykke. Som oftest skjer denne typen overgrep i forbindelse med en fest. Snur en på rollene og det er en jente som opplever det samme overgrepet, vil de fleste tenke at det er langt mer alvorlig for jenta, sier Anders til Side2.

Psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg i Sex og samfunn.

- Dette er problematisk for de gutter som har opplevd overgrep, at det de har opplevd bagatelliseres og ufarliggjøres.

Han sier det er svært tabubelagt å være gutt og snakke om egenopplevde overgrep.

- Det passer ikke inn i bildet av hva en gutt skal være – sterk, selvstendig og tøff. Vi ser også at mange sliter med skyldfølelse og skam. Om det oppleves som en ekstra belastning å ha vært utsatt for overgrep av kvinner, har vi for liten erfaring med til å uttale oss om, fortsetter han.

Gjesteblogg: Jeg er mann og jeg har blitt voldtatt

Flere står frem om kvinnelige overgripere

Daglig leder i Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM), Endre Førland, sier at det er en kraftig økning av meldinger om kvinnelige overgripere. Ifølge Førland er prosenten henvendelser der brukerne oppgir at de ble utsatt for en kvinnelig overgriper, nå på mellom 30 og 40 prosent.

- Før 1998 oppga ingen at det var en kvinnelig overgriper, sier han til Side2.

Endre Førland, daglig leder i Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) forteller at mellom 30 og 40 prosent av de som henvender seg til dem oppgir at de har blitt utsatt for overgrep av en kvinne.

- Så skjedde det noe i flere land samtidig. På SSMM var det plutselig 13 prosent oppgitte henvendelser med kvinnelig overgriper. Det handler nok om at det både ble mer tema i mediene og på sentrene, i departementer og slike ting. Det ble mer tilrettelagt, sier Førland.

SSMM er et lavterskeltilbud, først og fremst for menn over 18 år, som ble utsatt for overgrep da de var barn eller tenåringer. Senteret tilbyr enesamtaler, parsamtaler og gruppesamtaler.

Få norske studier

I Norge er det gjort minimalt med studier som har sett på forekomst av seksuelle overgrep mot voksne menn, melder Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) i en rapport fra januar 2017.

I de få studiene som er gjennomført, ligger forekomsttallene for seksuelle overgrep mot voksne menn på mellom 1 og 10 prosent.

Samme rapport sier at det gjerne blir hevdet at det er menn som begår de fleste seksuelle overgrepene mot gutter og menn. Flere norske undersøkelser har imidlertid funnet en større andel av kvinnelige overgripere.

Ifølge en undersøkelse fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) fra 2014 kommer det frem at kvinner deltok i eller sto bak mellom 23 og 32 prosent av overgrepene mot gutter og menn.

Og i en NKVTS-undersøkelse blant 16- og 17-åringer i 2015 kom det frem at i flere overgrep mot gutter, var jenter eller kvinner i flertall.

En overvekt av guttenen (68,8 prosent) sa da at det dreide seg om en kvinnelig overgriper for noen spesielle typer overgrep:

- Seksuell kontakt i bevisstløs tilstand

- Tvang til å beføle

- Presset til seksuelle handlinger eller andre seksuelle krenkelser

Les også: Vi tror deg-stiftelsen vant Skamløsprisen 2017

Og denne: Sex og samfunn: Stor økning i transpersoner som tar kontakt

Overgrepsutsatte menn sliter ofte med lavt selvbilde i etterkant, ifølge Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM). Illustrasjonsbilde





- Sliter med lavt selvbilde

Endre Førland i SSMM forteller at mange menn som har blitt utsatt for overgrep sliter med lavt selvbilde, isolasjon, angst og depresjoner, for å nevne noe.

- Det er veldig mye forskjellig og veldig lite generaliserbart menn som har vært utsatt for overgrep fra kvinner da de var gutter kan slite med, sier han.

- Men mer basert på enkelthistorier, kan en god del av disse overgriperne som har vært mødre ha hatt en personlighet som ligner veldig mye på en psykopatisk personlighet. De har vært overkontrollerende og truende. Det mange sliter med, er at når de treffer den samme kvinnetypen igjen senere, lar de seg manipulere og styre.

Les også: Derfor går alle med rød leppestift i april

Og denne: Halvparten av oss kjenner personlig én som er blitt seksuelt misbrukt som barn

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen