Norske toppmodeller: Nå lover de å dele alt - ikke bare pene bilder

OSLO/NEW YORK (Side2): Mens sosiale medier for de fleste av oss handler om å kommunisere med andre som har de samme interessene som oss, og å følge med på trender og snakkiser, handler det for enkelte om noe så grunnleggende som å få en jobb eller ikke få en jobb.

Er du modell, er du på Instagram – eller arbeidsledig.

- Sosiale medier var tidligere litt viktig, men det var ikke avgjørende om du hadde få eller mange følgere. I dag betyr sosiale medier alt. Flere kunder inviterer deg ikke en gang på casting om du har under 25.000 følgere på Instagram, forteller den norske modellen Ada Martini til Side2.

Selv har hun 13.700 følgere på Instagram.

Starter blogg sammen

Sammen med Inga Krohn og Viktoria Kvalsvik starter Ada Martini nå opp bloggen Models & Truffles.

- Det er enormt fokus på sosiale medier i vår bransje nå. I starten brydde jeg meg ikke om det i det hele tatt og tenkte at det var en trend som kom til å gå over. Der tok jeg svært feil, og jeg har senere opplevd at det i jobbsammenheng har stått mellom meg og en annen jente, der jeg har mistet jobben ene og alene fordi jeg ikke har nok følgere på Instagram, forteller Inga Krohn til Side2.

- Potensielle kunder vil gjerne se hva vi driver med på fritiden og jeg har på den andre siden også opplevd å booke jobber på grunnlag av «selfies» eller andre bilder på sosiale medier. Vi poster ikke bildene på Instagram fordi vi er selvopptatte, legger Vestnes-jenta til.

Det er altså ikke selvopptatthet som får modeller til å poste bilde etter bilde av seg selv i sosiale medier. På samme måte som en journalist må være på Twitter for å følge med på nyheter, trenger en modell å være på Instagram for å booke jobber.

Denne utviklingen gjør det vanskeligere for norske modeller. Det bor snaut 5,3 millioner mennesker i Norge. Det sier seg selv at det er lettere for eksempelvis en italiensk eller spansk modell å få følgere på Instagram. Italia har 62 millioner innbyggere og Spania har 48.

Ada og Inga om Viktoria: - Viktoria er full av energi og godt likt av alle. Hun vil alltid hjelpe en venn i nød og er den mest lojale og omtenksomme vi kjenner. Hun er også den stiligste av oss og den vi spør om råd når det gjelder mote. I tillegg har hun også et temperament som ikke er til å tulle med. Viktoria elsker fashion, fester og reiser, men er også sporty, står på ski og spiser vafler hjemme i Trondheim. Hennes venner er våre venner og vi får av og til besøk av hennes venninner hjemmefra som det alltid er gøy å ta med ut på sprell i New York.

- Mange castingagenter spør byråene våre etter modeller som har over ett visst antall følgere, og vil ikke engang vurdere modeller med ett lavere antall følgere uansett hvor erfarne de er, forteller Viktoria Kvalsvik, som samtidig forstår hvorfor.

- Instagram og andre sosiale medier er dagens plattform, og kunder er avhengige av å bruke disse for salg og markedsføring. De ønsker å nå ut til så mange som mulig og for å klare det må de bruke modeller med så mange følgere som mulig.

Lover å dele alt

Krohn, Kvalsvik og Martini møttes gjennom modellyrket og er blitt gode venninner. Alle tre holder til i New York, i den populære bydelen Williamsburg. Nå skal venninnetrioen altså blogge sammen.

- Vi ønsker å øke en forståelse for yrket vårt, bruke situasjonen vi er i til å hjelpe andre og ikke minst være underholdende. Vi vil åpne for diskusjoner, gi støtte og øke selvtillit hos andre i samme situasjon, samt spre all den galskapen vi ser rundt oss, så vi kan le av det sammen, sier Kvalsvik, som er fra Trondheim.

Ada og Viktoria om Inga: - Inga kan ved første øyekast se ut som en urban blonde superbabe, men straks hun begynner å prate skjønner du at dette er en jente med dype røtter på Vestlandet i Norge. Hun og Viktoria bor sammen i Williamsburg, Brooklyn (Ada bor to kvartaler unna). Så ufattelig glad i reise-party-fashion livet i NYC, men den første til å si at intet land i verden er bedre enn Norge. Ansvarsfull, omtenksom, ryddig og lager bedre mat/bakst enn din mor. Inga er veldig sarkastisk og morsom, med en form for humor amerikanere noen ganger ikke skjønner noe av.

De tre venninnene håper også å knuse eventuelle fordommer folk måtte ha om at blonde modeller er dummere enn folk flest. Alle tre tar utdanning ved siden av å jobbe fulltid som modeller, og forventer likevel toppkarakterer i alle fag.

I biografien på bloggen lover de «å dele alt». Det er derfor grunn til å tro at de vil by på et unikt innblikk i en bransje mange er nysgjerrige på.

- Dere lover «å dele alt» – hva innebærer dette? Hvor åpne kan dere være uten at det skader dere yrkesmessig?

- Ingen kunder er interessert i «tomme» modeller uten personlighet og egne meninger. De vil booke en «merkevare» i stedet for bare et utseende. Vi vil gjerne vise mange sider av bransjen og livet vi lever der borte. Mange markedsfører seg selv svært målrettet mot én ting – de som tilsynelatende trener hele tiden, fester hele tiden eller lager mat hele tiden – mens vårt mål er å vise både den ene og andre siden, det positive og det negative. Selv om vi er svært heldige og vil dele kule opplevelser med lesere, så er det viktig å vise at det ikke alltid er rosenrødt og at vi også har dårlige dager, forteller Krohn til Side2.

Ada Martini, som vokste opp i Oslo, forteller at hun gjerne skulle hatt bloggen den dagen Donald Trump ble president.

Inga og Viktoria om Ada: - Ada er den mest positive jenta vi kjenner, med en enestående energi som smitter over på enhver person hun omgir seg med. Hun er verdens snilleste, intelligente og ikke minst veldig, veldig morsom. Hun letter alltid stemninga og flink med mennesker. Hun kan snakke med alt og alle, om hva som helst, vi har derfor aldri møtt noen som sier noe stygt om Ada. I tillegg er hun en god lytter med ett usedvanlig godt hjerte. Hun er en støtte, en gledesspreder og en utrolig god venn som vi ikke kunne levd uten.

- Å dele alt for oss betyr at vi kommer til å blogge om alle aspekter ved livet vårt, inkludert nyhetsaktuelle hendelser, personlige gleder og skuffelser, opplevelser jobb og privat, samt refleksjoner knyttet til verden vi lever i. Vi er alle tre opptatt av at verden vi bor i skal bli til et bedre sted, og vi kommer ikke til å være redde for å ytre vår mening på bloggen, lover Martini.

- Dessuten synes jeg det er fint å kunne vise litt mer personlighet enn det vi allerede gjør på Instagram. Å bare dele bilder er etter min mening ikke alltid like spennende, jeg tror det er fint å kunne supplere med litt morsomme blogginnlegg, legger hun til.

Vant til å tåle kritikk

- Hvor forberedt er dere på eventuelle nett-troll? Det kan være tøft å være synlig i sosiale medier. Kanskje yrket deres er knallhardt nok til at dere allerede er herdet?

- Mange synes det er greit å kritisere modeller fordi vi lever av utseende vårt. Vi er definitivt vant til å tåle kritikk, spesielt når det gjelder utseende, så det meste tror jeg preller ganske fort av. Jeg tror vi kommer til å være flinke til å skille mellom konstruktiv kritikk og nett-troll. Det er likevel illevarslende hvor mange som er så feige at de sitter ute der og føler de kan kritisere og mobbe godt gjemt bak PC-skjermen. Det vil helst sikkert dukke opp ting vi ikke var forberedt på, men så er vi jo også sammen om det, tenker Inga Krohn.

Man kan ikke la kommentarer gå innpå seg, mener Kvalsvik.

- Det gjelder både om det er positive eller negative kommentarer. Det er viktig å holde bakkekontakten. Som modell lærer man seg og ikke ta ting personlig, hvis ikke holder man ikke ut. Og synlig har vi vært i mange år, spesielt nå de siste årene gjennom sosiale medier. Vi er fullt klar over at det kan være tøft, men tror ikke bloggen skal utgjøre noen ekstrem forskjell fra det vi allerede har erfart i årene som internasjonale modeller, sier trondheimsjenta til Side2.

- Ser dere på Vær Varsom-plakaten som relevant for dere?

- Den er en fin rettledning, og vi synes det er viktig at innholdet som vi publiserer aldri støter eller går utover andre. Jeg var også med en venninne på en presentasjon av Sunn Fornuft-plakaten tidligere i år (lenge før denne bloggen var aktuell), og synes den var veldig fin! Den er det også svært relevant for oss å ta hensyn til siden det i vår bransje er store diskusjoner om kroppspress og spiseforstyrrelser som vi ikke kan se bort ifra, svarer Inga Krohn.

Viktoria Kvalsvik er også klar på at de må ha et bevisst forhold til dette.

- Vi er klar over at vi vil ha ansvar for hva vi formidler og at vi er nødt til å følge etiske normer, være troverdig, respektfulle, tydelig og sanne i våre uttalelser. Vi vil være oppmerksomme på å skille mellom redaksjonelt samarbeid og reklame, og ellers bruke sunn fornuft. Vi vil skrive om egne opplevelser og vil komme med personlige meninger og kommentarer.

- Vennskapet kommer først

Torsdag publiserte Viktoria en interessant bloggpost om hvordan castinger fungerer. Den gir et grundig innblikk i et yrke som nok er hardere enn det ser ut til.

- Livet vi lever er jo helt normalt og dagligdags for oss, og selv om vi ikke tenker så mye over det erfarer vi stadig at mange liker å høre om det vi driver med. Det kan likevel være vanskelig å forklare akkurat hva vi driver med og hvordan det egentlig fungerer i bransjen vår, og vi tror dette kan skape en litt større forståelse for det, sier Inga Krohn til Side2.

- På en måte er vi konkurrenter i jobbsammenheng, men vi har aldri sett på hverandre som konkurrenter. Vi setter alltid vennskapet først. Kanskje det er derfor vi er noen av de få norske jentene som har overlevd i New York sin tøffe modellverden i så lang tid, avslutter Ada Martini.