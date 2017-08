Norske Frida Aasen (22) blir å se på catwalken under det store undertøysshowet til Victoria's Secret i november.

Den gigantiske visningen, som er verdens kanskje mest kjente moteshow, skal i år finne sted i Shanghai. Det sees også på som et av de mest prestisjefulle oppdragene man kan få som modell.

«Jeg er så utrolig glad for å annonsere at jeg kommer skal gå Victoria's Secret Fashion Show 2017. Jeg kan ikke forklare hvor takknemlig jeg er for denne muligheten», skriver modellen på Instagram.

Frida blir også den første norske modellen noesinne som blir å se på catwalken. Tidligere har hun ifølge MinMote fått avslag tre ganger.

Frida Aasen med modellmammaen Donna Ioanna, som oppdaget henne som 14-åring.

Frida Aasen er fra Kristiansand, og ble oppdaget på det lokale kjøpesenteret av modellmammaen Donna Ioanna da hun var 14 år. Hun reiste til Milano som 16-åring og fikk raskt suksess.

Hun har blant annet gått visninger for Louis Vuitton, DKNY, Chanel og Prada.

In the tropics🌴🍃🌺 Et innlegg delt av Frida Aasen (@frida_aasen) fredag 18. Aug.. 2017 PDT

Roadtrips🇮🇹😛 📸 by @likate ❤️ Et innlegg delt av Frida Aasen (@frida_aasen) torsdag 13. Juli. 2017 PDT

Shooting @sauvageswimwear 🐬🐳 Et innlegg delt av Frida Aasen (@frida_aasen) onsdag 07. Juni. 2017 PDT

🏙 Et innlegg delt av Frida Aasen (@frida_aasen) søndag 12. Feb.. 2017 PST

Feelin myself thanks to @kalikennedy and @sylvia_wheeler 😘💕💆🏼💄 Et innlegg delt av Frida Aasen (@frida_aasen) lørdag 15. Okt.. 2016 PDT

