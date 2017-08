NorSIS advarer mot app som kan brukes til anonym hets

Appen Sarahah er på andreplass blant nedlastede gratisapper i norske Apple Store, ifølge digi.no.

Utgangspunktet for appen var at arbeidstakere skulle kunne gi konstruktive tilbakemeldinger til sjefen, men i praksis har den også blitt brukt til å sende hets.

– Det er en kanal for å hetse folk anonymt. Jeg prøver å være teknologioptimist, men her vil jeg at folk skal tenke seg om, sier seniorrådgiver Hans Marius Tessem i NorSIS til VG.

– Jeg ser ikke helt hva godt dette bringer, legger han til.

Utviklerne bak appen uttaler til avisen at de er klar over utfordringene.

– Dessverre er mulighetene for misbruk av digitale plattformer en utfordring for alle disse plattformene. Sarahah tar dette svært seriøst, og vi har gjort flere tiltak for å takle dette, og vi kommer til å gjøre mer, skriver utviklerne til VG.

