Nicki Minaj har trekant med seg selv på forsiden av Paper Magazine

Det er bare tre år siden Paper Magazine ble tidenes samtaleemne rundt middagsbordet. Årsaken? De hadde klart å få selveste Kim Kardashian til å vise frem sin berømte stump på forsiden. De står også bak begrepet «Breaking The Internett», noe vi kan si at de fikk til med glans.

Les også: Paris Hilton i utfordrende shoot for Paper Magazine

Denne gangen er det Nicki Minaj som står for tur. Nicki tok til Twitter for å vise frem forsiden sin i Paper Magazine, etterfulgt av en liten snutt for en kommende musikkvideo sammen med rapper Lil Uzi Vert.

Et innlegg delt av Barbie® (@nickiminaj) tirsdag 14. Nov.. 2017 PST

Coveret, som har fått navnet «Minaj à Trois», består av tre versjoner av Nicki Minaj i ulike posisjoner. «Wanna Minaj?» skriver Nicki under bildet på Instagram.

Les også: Nicki Minaj bekrefter at det er slutt mellom henne og Meek Mill

Kanskje Paper Magazine vil klare å få internett til å kræsje med dette bilet. Men enn så lenge har fansen på Twitter tilgang til nett, og sikler gladelig over forsiden.

First of all, Nicki Minaj is the queen of everything. — Nick B. (@nicksawaboy) November 15, 2017



Andre kan ikke takle 🔥 som kommer fra coveret

🗣: #ATTN! Our sources confirm: @NICKIMINAJ is in fact breaking the internet w/. her new Paper Magazine Cover. This is not a drill. We repeat: This. Is. Not. A. Drill! #BreaktheInternet #BreakingNews. pic.twitter.com/UlhUyy0G8w — Lumps (@lumps__) November 15, 2017

That Nicki Minaj cover 👀 pic.twitter.com/8QN2QvPDMX — Nikola Ibrahimovic (@Genesis_GGP) November 15, 2017



Til og med ekskjæresten til Nicki, Safaree Samuels, klarte ikke å la være å kommentere på forsiden 😏

Et innlegg delt av The Shade Room (@theshaderoom) tirsdag 14. Nov.. 2017 PST

Snakk om gi en kvikk leksjon i hvordan man får eksen til å sikle over deg!

Les også: Paris Hilton i utfordrende shoot for Paper Magazine

Og denne: Nicki Minaj kalte Miley Cyrus en bitch på direkten

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen