Nicki Minaj bekrefter at det er slutt mellom henne og Meek Mill

Sangeren Nicki Minaj bekrefter torsdag at det er slutt mellom henne og Meek Mill. De to har datet i to år, ifølge US Magazine.

- Ja, det stemmer at jeg er singel, skriver Minaj på Twitter.

Samtidig forteller hun at Minaj-fans kan se frem til mer musikk fra den kanten.

- Nå fokuserer jeg på jobben min, og ser frem til å dele det med dere veldig snart, fortsetter sangeren.

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u🎀 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 5. januar 2017

Det tidligere paret skapte ryktestorm da Minaj og Mill opptrådte på hvert sitt arrangement i Miami på nyttårsaften. Ifølge US Magazine var Minja på nattklubben E11even, mens Mill opptrådte på nattklubben Dream.

Nettstedet skriver videre at de to ikke møttes den kvelden, og siterer videre TMZ på at Mill og Minaj heller ikke tilbragte julen sammen.

Nå bekrefter altså Minaj at hun tar fatt på 2017 uten Mill ved sin side.