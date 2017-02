Nesten 44.000 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen etter at den ble gratis

Rett i underkant av 44.000 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen etter at den ble gratis 1. november i fjor, melder Folkehelseinstituttet.

– Det er gledelig at det allerede etter tre måneder er så mange unge kvinner som har tatt imot tilbudet. Årlig er HPV-infeksjon årsak til 300 tilfeller av livmorhalskreft og om lag 70 kvinner i Norge dør av livmorhalskreft som følge av HPV-infeksjon. Vaksinen bidrar til at liv blir spart, og til å unngå komplikasjoner som følge av sykdommen, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl.

HPV-vaksinen beskytter altså mot livmorhalskreft.

Tre måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har altså 40.982 kvinner født mellom 1991 og 1996 tatt vaksinen, mens 3007 jenter født 1997 og senere har tatt den.

Fakta om HPV-vaksine Humant papillomavirus ( HPV) er det vanligste av seksuelt overførbare virus. Mer enn 100 typer av HPV er identifisert. De fleste virusene er ufarlige, men noen kan føre til forstadier til kreft. Vanligst er livmorhalskreft, men også kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner og i endetarmskanalen hos begge kjønn. Kreft i penis og i munnhule og svelg kan ha sammenheng med HPV-infeksjon. HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse i 2009. Over 80 prosent av jentene i årskullene er vaksinert. Kilde: Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret. (©NTB)

Det må gis tre doser av vaksinen for å få full beskyttelse for de to av HPV-virustypene (16 og 18) som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

Effekten er sannsynligvis langvarig og kanskje livsvarig.

De fleste bivirkningene av HPV-vaksinen er lite alvorlige, og det er ikke meldt om dødsfall.

Mellom 15. og 17. februar sender Folkehelseinstituttet ut en ny sms til unge kvinner som omfattes av tilbudet, både til de som ikke har benyttet seg av tilbudet og de som er i gang og som må huske at de må ta flere doser.

Meldingen går ut til alle som er født mellom 1991 og 1996, omkring 180.000 kvinner.

