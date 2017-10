Nakenbildet i Elixia-garderoben: - Snakk med alle som tar bilder i garderoben

Norges mest leste blogg tirsdag er Side2-blogger Martine Halvorsen, som i helgen skrev innlegget «Noen har spredt nakenbilder av meg», hvor hun forteller om at det ble tatt bilder av henne i garderoben på treningssenter hvor hun står og kler på seg.

Side2 har sett bildet, som Martine har fått oversendt fra en venn som plukket det opp på Jodel. Bildet er tatt tett på Martine i en garderobe, og delt med en tekst som identifiserer henne og viser at det er delt på Jodel.

Side2-blogger Martine Halvorsen.

«Bildet er tatt i garderoben på Elixia etter en treningsøkt og jeg kan faktisk ikke fatte at noen har fått det for seg å ta dette bildet» skriver hun i innlegget.

Les også: - Jeg ble snikfotografert i dusjen på treningssenteret

Martine Halvorsen publiserte søndag innlegget som handler om at noen har fotografert henne i smug på treningssenteret.

«Akkurat nå sitter jeg med haugevis av spørsmål. HVORFOR ER VI MENNESKER SÅ FORBANNA SLEMME MOT HVERANDRE? Hva får oss til å ville ødelegge så mye for et annet menneske?»

- Når skal folk gi seg? Hvilken glede får folk ut av å være drittsekk? sier Martine til Side2.

- Stikk i strid med alle retningslinjer

Ut fra hvordan hun så ut og hva hun hadde på seg, tror Martine Halvorsen at bildet er tatt på Elixia Asker i sommer.

Bent Rode-Christoffersen, regionssjef i Sats Elixia, sier til Side2 at de ser svært alvorlig på hendelsen.

- Dette er jo stikk i strid med alle retningslinjer hos oss. Vi har trivselsregler som en del av medlemskontrakten der det står ettertrykkelig at man ikke skal ta bilder eller filme hvis det ikke er avklart med senterledelsen. Det er det åpenbart ikke gjort her, sier han.

Trivselsreglene til Sats Elixia har klare retningslinjer for fotografering og filming inne på sentrene.

- Alle vet at dette gjør man bare ikke. En naturlig konsekvens hos oss på et sånt tilfelle er at de ikke kan fortsette hos oss. Dette har skjedd i sommer, og det er ikke ofte at sånne hendelser skjer hos oss. Samtidig vet vi ikke hva enkelte gjør. Jeg tror heller ikke vi kommer dit at det blir forbudt å ha med seg mobilen på trening.

Han sier Sats Elixia vil samarbeide med alle de kan dersom de får en henvendelse fra politiet.

- Hva sier regelverket deres om fotografering på treningssentrene?

- Medlemmer skal avstå fra enhver fotografering eller filming på Sats Elixia med mindre det er avklart med senterledelsen i forkant. Når noen tar bilder inne på senteret, henviser vi til trivselsreglene. Noen synes det er greit å være i bakgrunnen, andre synes ikke det er greit. I garderoben er det absolutt ikke greit.

Han sier at dette er uvanlig hos Sats Elixia, og at han kun har vært borti én lignende sak på de 12-13 årene han har vært i bransjen.

Bent Rode-Christoffersen, regionssjef i Sats Elixia.

- Snakk med personer som tar bilde

Regionsjefen sier Sats Elixia kan være enda mer våkne på det dersom de ser at noen tar bilde, og også prate med medlemmene sine.

- Medlemmer kan også hjelpe hverandre. Ser man at noen tar bilder i garderoben, kan man gjerne snakke med personen som tar bilde. Samtidig vil det være urealistisk å ha vakter som følger med på om folk tar bilder i garderoben.

- Jeg synes det er trist at dette har skjedd, og det er sterkt beklagelig overfor Martine. Vi tar dette på største alvor og skal bistå det vi kan slik at dette ikke skal skje igjen, og sørge for at henvendelser fra politiet blir tatt ordentlig tak i, avslutter han.

Les også: Martine Halvorsen leser hatkommentarer: - Kan ikke noen bare voldta Martine Halvorsen a'?

Og denne: Martine Halvorsen ble utsatt for massiv vold utenfor sin egen leilighet

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen