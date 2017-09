Nå kan du snart sjekke om noen har sluttet å følge deg på Instagram

Snart kommer Instagram til å ha et felt som sier om en Instagram-profil følger deg tilbake eller ikke, melder Seventeen.

Foreløpig ser oppdateringen kun ut til å fungere på Android-brukere, og den er heller ikke tilgjengelig i Norge.

Sjekk ut dette:

Feltet som er markert i gult, er det som viser om en bruker følger deg tilbake.

Har du mange følgere, kan det være vanskelig å se om enkelte brukere følger deg tilbake eller ikke, men den nye funksjonen (som ligner litt på en lignende funksjon på Twitter), vil gjøre det mye enklere.

Les også: 5 smarte Instagram-triks du bør kunne

Og denne: Så mye tid bruker du gjennomsnittlig på Instagram i løpet av en dag

Folk på Twitter ser foreløpig ut til å like den nye funksjonen:

Yeess there's finally a "follows you" on Instagram! — VΛTO (@Seizeyourbeauty) 18. september 2017

Instagram finally has a "follows you" feature. Progress Instagram progress. Now fix the chronological order of pictures then we good — Drogon 🐲 (@MQaasiem7) 18. september 2017

Hey everyone, Instagram finally has the "follows you" thing!! — Aidan Fry-Silva (@aidanflysilver) 17. september 2017





Hva mener du? Yay eller nay til ny Insta-funksjon??

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen