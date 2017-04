Nå forsøker Facebook å bekjempe hevnporno

Facebook har blitt kritisert for å være passive i kampen mot fake news, men nå har de tatt aktivt grep i kampen mot hevnporno.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg annonserte denne uken at de har lansert et verktøy som bruker kunstig intelligens for å sile ut hevnporno som blir spredd på Facebook, Messenger og Instagram.

Mark Zuckerberg og Facebook har lansert et nytt verktøy som skal hjelpe til å bekjempe hevnporno.

Hvis du ser et intimt bilde på Facebook som du tror kan ha blitt delt uten tillatelse, kan du rapportere dette.

Facebook vil se på og eventuelt fjerne bilder som strider mot retningslinjene, og kontoen til personen som delte vil bli stengt.

I tillegg vil Facebook bruke teknologi som sammenligner bilder for å hindre at det blir delt igjen.

I korte trekk er hevnporno intime bilder eller video som blir spredd på internett uten samtykke av den avbildede. Det kan både være hevn fra ekskjærester og stålede bilder fra hackere.

Ifølge forskning fra The Guardian fra 2015 blir det stadig mer av dette. En spesifikk undersøkelse viste at 23 prosent i alderen 18-30 har blitt utsatt for hevnporno, skriver Independent.