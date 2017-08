Moods of Norway: - Det er tøffe tider

Tidligere var Moods of Norway kjent for sine fargerike dresser, rosa traktorprint og norsk natur-inspirasjon, men har de siste sesongene gjort flere grep for å endre imaget sitt.

På Oslo Runway viste merket i år en nokså minimalistisk kolleksjon bestående av dresser, kjoler, buksedresser og power suits, med innslag av blomstrete print på silkeskjorter og -kjoler i tillegg til kamuflasjemønster.

Designerne selv sier at kolleksjonen er en hyllest til hjemmet.

Fra Moods of Norways visning under Oslo Runway.

- Interiør og mote er veldig tett nå, både fargepaletten med duse farger, blomster, og materialene som velour. Det var liksom norsk hjem møter mote, sier Peder Børresen til Side2.no.

- Vi viser en veldig spisset del av kolleksjonen, og vi er veldig på det med dress. Og i damekolleksjonen låner man veldig mye, med boyfriend-jeans, blazere og dressjakker. Så det glir veldig i hverandre. Men vi liker veldig den litt sexy, sofistikerte og skreddersydde stilen - man gir litt gass og kler seg opp litt.

Tapte 76 millioner på tre år

- Vi har gjort masse grep siden vi tok over skuta for noen år siden. Dette er et av grepene man ser her, både kolleksjonsmessig med tydelig fokus og at man ser uttrykket er annerledes, sier Peder Børresen.

Plagg i silke med blomsterprint var det mest fargerike innslaget i Moods of Norways nye kolleksjon.

I sommer meldte Finansavisen at Moods of Norway hadde tapt 76 millioner på tre år. Designerne legger ikke skjul på at det har vært tøft.

- Dessverre, folk har jo måttet ha mindre ansatte, vi la ned New York-butikken og det har vært gjort masse grep for å snu skuta, fortsetter han.

I 2016 kjøpte Varner-gruppen opp 25 prosent av Moods of Norway, og verdsatte selskapet til rundt 80 millioner kroner. I årsregnskapet til Varner kom det frem at selskapet har skrevet ned halvparten av verdien og at Varner nå mener at Moods of Norway totalt er verdt 40 millioner kroner. Det tilsvarer 7,5 prosent av verdien fra 2013, som var toppåret deres.

- Hvordan står det til nå?

- Det er jo tøffe tider, det er ikke noen hemmelighet, det. Så vi har gjort en del grep og holder på med flere grep også, så har vi troen på at vi skal komme oss gjennom dette.

Buksedresser i silke, ensfargede kjoler og power suits fra Moods of Norways' visning under Oslo Runway.





- Tar meg tilbake til 80-tallets Miami

Den amerikanske stylisten og kostymedesigneren Tom Broecker var til stede under visningen. Tom Broecker jobber blant annet med Saturday Night Live og har designet kostymene i House of Cards.

- Jeg synes det var fantastisk og en flott miks. Det minnet meg om Miami på 80-tallet, sier han til Side2 om kolleksjonen.

- Jeg sa akkurat til dem at det var en hvit turtleneck-kjole der som minnet meg om Basic Instinct. Og alle guttene i silkeskjortene hadde en slags Studio 54-aktig (en amerikansk nattklubb som var svært populær på slutten av 70-tallet, journ. anm.), sexy, «gå på klubben»-vibe. Og alle gullkjedene var flotte.

- Hvilke plagg likte du best?

- Rett etter at vi har snakket, skal jeg bokstavelig talt gå og stjele tre av kjolene! Det var en nydelig svart kjole der med belte, den hvite kjolen og den grønne slikejumpsuiten. De var så sexy og perfekte til når man skal ut.

Stylist og kostymedesigner Tom Broecker (t.v.) likte visningen til Moods of Norway under Oslo Runway.

Eneste som viser i sesong

Moods of Norway er også de eneste under Oslo Runway som viser kolleksjon i sesong under moteuken - det vil si at det du ser på catwalken allerede, eller snart er, å få kjøpt i butikk.

- Vi begynte med det for et par år siden og da var vi veldig redde for at vi skulle være de eneste som gjorde det. Men nå gjør veldig mange andre av de store motehusene det samme, som Tom Ford, Vivienne Westwood og Tommy Hilfiger. Folk har lyst til å kjøpe det de ser med én gang. Før måtte man vente i seks måneder, men nå går verden fortere og det har blitt vår greie, sier Simen Staalnacke.

- De som kjenner til det gamle Moods of Norway-uttrykket har jo kanskje sett har blitt tonet ned. Hvorfor har dere gjort det?

- Dette er noe som har skjedd over få år. Det er ganske interessant å se at den oppfattelsen av Moods og klærne er så annerledes enn det det egentlig er, for vi har vist dette uttrykket over flere sesonger nå. Det er også kult å vise sånn Moods er i dag, for det er noe helt annet enn det det var i gamle dager. Og kanskje det folk forbinder med Moods, er rett og slett feil, sier Peder Børresen.

Peder Børresen og Simen Staalnacke på visningen under Oslo Runway.

- Dette er nok et strammere og mer elegant Moods anno 2017, legger Simen Staalnacke til.

- Vil dere si at dere har blitt mer kommersielle med tiden?

- Vi har jo nesten 40 egne butikker og selger masse klær og det at Moods blir større, gjør også at vi kanskje må bli litt mer kommersielle. Men vi liker alltid å krydre det litt.

- Dette er en mer kommersiell kolleksjon, men vi har alltid vært størst på konfeksjon og det klassiske. Men vi har kanskje vist frem de mer crazy ytterpunktene, nå viser vi mer det som er det reelle bildet av kolleksjonen anno 2017.

