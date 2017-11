Missguided har sluttet å redigere vekk strekkmerkene til modeller

Den store, amerikanske nettbutikken Missguided har begynt å vise frem modeller med strekkmerker.

Som de fleste kvinner, har også modellene strekkmerker på steder på kroppen hvor de har vokst. Det ønsker klesmerket å omfavne.

- Som merke føler vi stort sosialt ansvar for å støtte unge kvinner og inspirere til økt selvtillit, sier Samantha Helligso, merkevareleder for Missguided, til Independent.

- Vi jobber med å vise publikummet vårt at det er fint å være seg selv, omfavne «feilene» sine, feire individualitet og ikke strebe etter det verden ser på som perfeksjon. Fordi, det finnes faktisk ikke.

Med dette går Missguided i fotsporene til ASOS, som i sommer fikk mye positiv oppmerksomhet for å droppe photoshopping av badetøysmodeller med strekkmerker.

- Ved å vise frem bilder som er ekte og autentiske, vil vi vise at det er mer enn greit å være seg selv. Det du har fått utdelt er alt du har, så ei det hver eneste dag.

De uredigerte bildene ble lastet opp på Missguided uten noen offisiell uttalelse, men det varte ikke lenge før folk i sosiale medier jublet.

Og internett D.I.G.G.E.R det. Bare sjekk Twitter-reaksjonene:

Just noticed that @Missguided have stopped erasing stretch marks on there models and I think that’s just fantastic #beautiful pic.twitter.com/SXEeoH6BFc — Gabriella (@gabstacey_) November 8, 2017

Yess @Missguided go OFF with the unedited pics 🙌🏼 So beautiful! pic.twitter.com/TooJ1oh1W8 — lana🔪 (@yrdaddywantsme) November 8, 2017

Did I just see that @Missguided hasn't edited out the models stretch marks?? YES!!! 👌😍 — Rachel Beresford (@berryawkward) November 8, 2017

imperfections should be celebrated. Thanks for sharing these @Missguided — Tejinder Dhillon (@styledbydhillon) November 8, 2017

