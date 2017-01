Michelle Obama: - Ikke vær redd

- Jeg vil at våre unge mennesker skal vite at de betyr noe. At de hører til. Ikke vær redd. Hører dere meg? Unge mennesker, ikke vær redde. Vær fokuserte. Vær besluttsomme. Vær håpefulle. Vær styrket. Styrk dere selv med en god utdannelse og bruk den utdannelsen til å bygge et land verdig deres grenseløse løfte. Led som eksempel med håp, aldri frykt, og vit at jeg skal være der og heie på dere og jobbe for å støtte dere resten av mitt liv, sa Michelle Obama i sin siste tale som førstedame i USA.

Talen ble holdt to uker før Donald Trump overtar som president i USA etter hennes ektemann, Barack Obama, i forbindelse med hedringen av årets beste skolerådgivere under en seremoni i Det hvite hus.

Michelle Obama la til at det å være førstedame har vært den største æren i hennes liv.

- Jeg håper jeg har gjort dere stolt, sa hun.

Obama fokuserte også i store deler av talen å snakke om at USA er et land for alle, for fattige, for innvandrere og for mennesker fra alle religioner.

- Hvis familien din ikke har mye penger, vil jeg at du skal huske at i dette landet er det mange mennesker, inkludert meg og min ektemann, som har startet med svært lite. Gjennom hardt arbeid og god utdannelse er alt mulig – til og med å bli president. Det er dette den amerikanske drømmen handler om, sa hun.

Førstedamen var også innom et tema som er brennhett i USA, etter den splittende valgkampen som Donald Trump førte.

- Vårt herlige mangfold – vårt mangfold av religioner, farger og tankesett – er ikke en trussel mot hvem vi er, det er dette som gjør oss til dem vi er, sa Michelle Obama.