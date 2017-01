Matkrigen om Kims potetchips:  - Nytter ikke å sutre over dette

(SIDE2): - Det er nå en gang slik konkurransesituasjonen er blitt, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla, Robert Rønning til Side2.

Han mener allikevel det er leit at Kims potetchips forsvinner fra hyllene fordi Orkla alltid ønsker mest mulig hylleplass for sine produkter.

- Selvsagt skulle vi ønske at Rema hadde fortsatt med Kims potetchips, men vi er nødt til å forholde oss til dette valget.

- Vi har fortsatt noen snacks-produkter i Rema-hyllene og har en god avtale på kjeks og godteri, så vi fokuserer mest på det, legger han til.

- Vi håper Kims potetchips blir attraktive for Rema 1000 igjen om en stund, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla, Robert Rønning.

Ifølge Adressa, som omtalte saken allerede i desember, skal fjerning av enkelte produkter skyldes at Rema 1000 er i ferd med å ta grep for å bedre eget resultat, etter en periode med svakere vekst sammenlignet med konkurrentene.

- Nå tenker vi framover



Robert Rønning forteller at Orkla nå ser framover.

- Slik er situasjonen nå. Det nytter ikke å sutre over dette. Nå tenker vi heller framover og håper at Kims potetchips blir attraktive igjen for Rema 100 om en stund igjen.

Ifølge Rønning skal det nå gjennomføres en nedtrappingsplan hvor potetgullet gradvis blir borte fra hyllene til gigant-kjeden. Om noen måneder vil forbrukerne ikke kunne finne Kims potetchips på handleturen i Rema 1000-butikkene.

- Dagligvarekjedene er for like

Nettavisen har bedt Rema 1000 om en oversikt over hvilke andre leverandører som er på vei ut av hyllene deres. Det vil ikke kjeden svare på.

- REMA 1000 skal ta et tydeligere valg på hvem vi ønsker å samarbeide med og ikke. Vi ønsker å rette fokus på varer som kun selges hos oss. Dette mener vi er en vinn-vinn situasjon for alle. Vi gjør dette for å skille oss ut, men dette betyr ikke nødvendigvis at vi kun tilbyr egne merkevarer. I dag er dagligvarekjedene alt for like og vi ønsker å være annerledes og gjøre det enklere for våre kunder å velge unike produkter, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000 til Nettavisen.