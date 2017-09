Martine Halvorsen ble utsatt for massiv vold utenfor sin egen leilighet

- Jeg har det tøft, tøffere enn jeg faktisk trodde at jeg kom til å ha det. Det går veldig opp og ned, og det er enormt mange følelser. Jeg bytter på å være sint, fortvila, likegyldig og glad. Jeg kjenner at det kommer til å komme bedre dager, men jeg tror også at det kommer til å komme dager der alt føles ekstremt tungt, sier blogger Martine Halvorsen (19) til Side2.

Hun har tidligere vært med i Top Model, og er nå blitt en kjent samfunnsdebattant gjennom bloggen sin med samme navn.

Side2 møter Martine mandag, kun fire dager etter at hun ble overfalt utenfor sin egen leilighet i Norrköping, Sverige. Venstre kinn er hovent og blått og stemmen veksler mellom å snakke normalt til nesten gråt. Men Martine vil fortelle nå som hun er midt oppi det.

Bloggeren ble overfalt utenfor sin egen leilighet torsdag. 19-åringen hadde vært på hockeykamp for å se samboeren da hun var på vei hjem til sin egen bakgård. Ved søppelkassene utenfor satt det som Martine oppfattet som en ruset mann, og da Martine sa høflig hei gikk han til angrep. Martine husker at hun ble dyttet og fikk en albue i ansiktet. Etter det er det hull i hukommelsen. Hun husker ikke noe annet enn at hun løp mot inngangsdøren.

- Ut ifra hånden min tror politiet at jeg har slått tilbake, men jeg husker ingenting. Jeg kom meg inn i leiligheten og ringte samboeren min, men jeg husker ikke så mye utover det. Politiet har også sagt at det er normalt å reagere sånn.

Martine havnet på legevakten, og anmeldte overfallet samme kveld. Hun skryter av det svenske politiet, som har pågrepet en mistenkt i saken.

- Hvis min åpenhet gjør at én person i en likende situasjon føler at det hjelper eller at én person lar være å slå, er det verdt å snakke om det, mener Martine.

Dagen etter blogget Martine om hendelsen, hun valgte å sette ord på voldsepisoden raskt. I innlegget «Til deg som overfalt meg», skriver hun blant annet: «Jeg er slått, men det gjør vondere at du har tråkket på min trygghet. Jeg er redd for at du har gjort meg redd for å gå ut døra. Jeg er redd for at du har tatt vekk en stor del av min tiltro til andre mennesker. Jeg er redd for at du har tatt bort min trygghet om å kunne ferdes fritt. For egentlig har du og jeg en felles trygghet, men denne har du tråkket på.»

Den dagen forstod hun ikke helt hva som var skjedd. Når Side2 møter henne, innrømmer hun at hun sliter med mareritt og svingende følelser.

- Hvis jeg skal være helt ærlig så klarer jeg ikke å sette ord på hvordan det preger meg ennnå. Jeg tror jeg kommer til å merke det etter hvert, men akkurat nå klarer jeg ikke å sette ord på verken følelser eller tanker. Jeg håper at jeg slipper å bli redd, og jeg skal gjøre det jeg kan for å slippe.

Likevel velger Martine å være åpen om hvordan hun har det. Hun ønsker å vise ansikt og en stemme mens hun er midt oppi det vanskelige – ikke når det er over og hun har det helt fint igjen.

- Jeg velger å fortelle om hva som skjedde fordi jeg har tro på at det er viktig og fordi jeg har tro på åpenhet! Hvis min åpenhet gjør at én person i en likende situasjon føler at det hjelper eller at én person lar være å slå, eller utføre en handling som dette fordi man er klar over konsekvensene, er det verdt det hver eneste gang jeg forteller om det.

Dette bildet delte Martine på bloggen dagen etter at hun ble overfalt.

Like stor andel ofre for vold blant kvinner og menn



I 2015 oppga 9,8 prosent av den voksne norske befolkningen at de i løpet av det siste året ble offer for ett eller flere tilfeller av tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold, ifølge levekårsundersøkelsen fra StatistiskSentralbyrå (SSB).

Statistikken for 2016 som omhandler anmeldte lovbrudd viser at det ble anmeldt nærmere 35.000 tilfeller av vold og mishandling. Av disse var det nesten 20.000 anmeldte voldslovbrudd – som i all hovedsak dreier seg om fysisk vold.

Ser man på levekårsundersøkelsen fra to år tilbake, viser det seg at det er nesten like stor andel ofre for vold blant kvinner og menn. I 2015 oppgav 1,8 prosent av alle kvinner og 2,0 prosent av alle menn at de hadde opplevd å bli utsatt for minst et tilfelle av vold i løpet av ett år. Størst andel er det blant menn i aldersgruppen 16-24 år, hvor 5,0 prosent er utsatt for minst et tilfelle av vold. Blant kvinner er andelen voldsofre i 2015 størst i aldersgruppen 25-44 år med 3,3 prosent.

- Ingen god mann gjør dette



Også pappaen til Martine har valgt å fortelle om hvordanhan har opplevd situasjonen som far, i et innlegg kalt «Når pappahjertet gråter». For han spiller det ingen rolle hvem gjerningspersonen er, påpeker han i et gjesteinnlegg på Martines blogg, men at vedkommende har mishandlet hans datter – og at ingen god mann gjør noe sånt: « I dag skal jeg forsøke å puste, jeg skal forsøke å få Martine til å tenke på noe annet og jeg skal forsøke å trøste resten av familien. Hendelser som dette burde, og skal ikke skje. Martine velger å være åpen om det fordi det faktisk er et faktum at dette skjer nå, på våre gater og i våre hjem. Jeg leser også at mange tror dette kun skjer i Sverige, men les aviser folkens, få opp øynene og se hva som skjer. Dette skjer også på våre gater i Norge.»



Martine er blitt kjent for å blogge om alt fra hverdagen, til ting som provoserer og engasjerer henne i samfunnet.

Skal ikke la seg knekke



Martine påpeker at det svinger i følelser. I natt måtte hun sove i samme seng som moren, fordi hun var redd og har begynt å få mareritt. Men i dag hadde hun en god dag, og da klarte hun å le og skrive et humoristisk innlegg på bakgrunn av et blogginnlegg fra MammaTilMichelle.

Selv om det går opp og ned, er 19-åringen klar på at hun kanskje trenger hjelp til å bearbeide den psykiske påkjenningen, men at hun tar en dag av gangen.

- Jeg vet det kommer til å ta tid, men er det en ting jeg er bestemt på er det at jeg skal opp å stå igjen. For det er faktisk ingen som skal få knekke meg på denne måten.

