Marina (25) nekter å skjule fødselsmerket sitt og vil vise at å se annerledes ut er vakkert

For to måneder siden fikk Marina Isaksson (25) fra Hanninge utenfor Stockholm nok av å skjule fødselsmerket som dekker høyre side av ansiktet hennes.

- Jeg ville bare være meg selv og så får folk tenkte det de vil, tenkte jeg. Det var skummelt, men jeg reiste ned til byen usminket, og gikk rundt blant alle menneskene uten solbriller og uten å se ned i bakken først, sier hun til Side2.

- Er et forbilde for barna deres

Det var Expressen som omtalte saken om den kule svenske jenta først. Marina forteller at hun aldri trodde hun kom til å få så mange positive kommentarer og meldinger som hun nå faktisk får gjennom sine sosiale medier.

- I sosiale medier er 99 prosent positive kommentarer, jeg får så masse støtte fra mange mennesker og det er jeg veldig takknemlig for.

🎧🎵 lyssnar sönder samma låt om och om igen, som vanligt.✌️ Et innlegg delt av Marina Isaksson (@smarriz) lørdag 17. Juni. 2017 PDT

På Instagram deler Marina bilder av seg selv til sine 13.000 følgere. Hun viser seg selv uten sminke, og blir hyllet for å vise at det å være annerledes kan være en bra ting.

- Jeg får for det meste kommentarer om at jeg er vakker, at fødselsmerket mitt er kult og fra foreldre som skriver at jeg er et forbilde for barna deres. Unge jenter skriver også til meg og sier at jeg er kul, og det føles ekstra bra å kunne vise disse jentene at et annerledes utseende er like fint som et vanlig.

Åpnet ikke døren uten sminke

Det har ikke alltid vært like lett. Marina forteller at hun gjennom hele tenåringsperioden, fra hun var 13 år gammel, dekket fødselsmerket sitt daglig.

- Tidligere åpnet jeg ikke en gang døren hvis noen ringte på og jeg var usminket. Jeg gikk ikke ut med hundene hverken tidlig om morgene eller sent på kvelden uten å dekke over fødselsmerket først.

Sitter på mammas happy place och funderar över lite allt möjligt 🌻 Et innlegg delt av Marina Isaksson (@smarriz) søndag 18. Juni. 2017 PDT

Marina ble dårlig en natt da hun var 19 og måtte reise til sykehus, og husker at hun ba moren sin om å ta med sminke til henne.

- Jeg lot nok som at jeg ikke visste at det var der, og tenkte bare at jeg skulle dekke over det hver dag hele livet, frem til for tre år siden. En venn kom til meg for å hilse på etter en operasjon jeg hadde hatt. Jeg var usminket hjemme og gjemte meg under et teppe og han fikk ikke komme og gi meg en gave eller si hei til meg, sier Marina.

- Den dagen forsto jeg at jeg måtte begynne å jobbe for å akseptere meg selv, og det var etter dette at jeg bestemte meg for at jeg skulle vise merket mitt til vennene mine og gå korte turer med hundene usminket.

Dags att hänga bland 30 000 andra människor med mitt crew 💜🌸😍 #summerburst Et innlegg delt av Marina Isaksson (@smarriz) fredag 09. Juni. 2017 PDT

Marina vet også nå at hun ikke kan fjerne fødselsmerket med laser, men forteller at hun ville beholdt det selv om det eventuelt skulle gått an.

- Jeg er ferdig med å dekke over merket mitt. Uten det kjennes det ikke ut som at jeg er meg 100 prosent.

Vi heier på Marina, og synes hun er helt nydelig!

Tuffa dagar kräver tuffa frisyrer ☀️ Träffade även på världens coolaste kille i helgen som kom fram o matade mig med självförtroende, kan jag leva på länge 😄 tack @dakisavic 👊 Et innlegg delt av Marina Isaksson (@smarriz) søndag 07. Mai. 2017 PDT

Känns somrigt och fräscht igen! 🌸😍☀️ Et innlegg delt av Marina Isaksson (@smarriz) onsdag 03. Mai. 2017 PDT

Kickstarta den här dagen 👊👊👊#birthmark Et innlegg delt av Marina Isaksson (@smarriz) søndag 30. April. 2017 PDT

