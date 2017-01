Mann utsatt for Nigeria-svindel – lurte til seg 30 millioner kroner

Mannen fikk kontakt med kvinnen på nettdatingstedet match.com og ble lurt til å sende den vakre kvinnen betydelige pengebeløp, melder NRK.

Kvinnen sendte mannen flere bilder av seg selv, men politiets etterforskning avslørte at bildene var av den amerikanske realitystjernen Kim Kardashian.

Blogg: Hun trodde jeg var Kim Kardashian

«Det fremstår som helt usannsynlig at Kim Kardashian skulle ha registrert en profil på match.com under falskt navn og bostedsland», heter det i dommen fra Sandefjord tingrett.

Tingretten mener framgangsmåten som kvinnen brukte, er såkalt Nigeria-svindel. Hun ba om penger til å betale avgifter før hun kunne motta en større arv.

Gjennom flere år har mannen overført penger til 33 utenlandske mottakere. Retten mener mannen selv trodde at han drev et seriøst forretningsprosjekt i Asia. For å finansiere dette, er han nå dømt for selv å ha svindlet sju venner og bekjente for til sammen over 30 millioner kroner. Han har fått en straff på tre års fengsel og må betale en erstatning på 9 millioner kroner. (©NTB)