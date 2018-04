Mads Hansen og Isabel Raad i full krangel på sosiale medier

De siste dagene har Side2-blogger Isabel Raad skrevet om at hun føler seg mobbet av flere bloggere og offentlige personer. Blant annet skriver hun i et innlegg at hun blir hengt ut på Instagram, og har måttet blokkere flere brukere. Utsagnene skal først og fremst omhandle de plastiske operasjonene Raad har gått gjennom.

Nå reagerer fotballspiller Mads Hansen sterkt på at Isabel bruker beskrivelsen «mobbing» om utsagnene som har vært rettet mot henne.

I et innlegg på Instagram sent onsdag kveld slo fotballspilleren tilbake:

«Ikke innta offerrollen fordi folk lager humor av at du har operert nese, pupper og rumpe. Forretningsmodellen din går i stor grad ut på å dele nettopp dette med offentligheten, og da må du faktisk tåle at offentligheten mener noe om det tilbake.»

Side2 har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Isabel Raad uten å lykkes.

Innlegget til Hansen ble postet med en video fra Paradise Hotel. Det opprinnelige innlegget ble slettet av Instagram torsdag. Senere ble det lastet opp et annet bilde som deretter ble slettet igjen. Denne gangen av Mads Hansen selv.

Oppdatering: Torsdag ved 15-tiden har Hansen slettet innlegget på bakgrunn av at det så ut til å gå hardt utover Isabel i en ny post på story på Instagram. Han sier han fortsatt står for alt han sier, men velger å legge ballen død.

- Resonnementet holder ikke vann

Mads Hansen har over en lengre periode stilt seg svært kritisk til Isabel Raad i sosiale medier og mener hun ikke tar hensyn til at hun har mange unge som leser bloggen hennes. Han har postet flere innlegg om henne på kontoene sine, hvor han retter kraftig skyts mot bloggeren.

«Resonnementet ditt med at du blir lei deg, og at det derfor er mobbing, holder ikke vann. På samme måte som for eksempel fotballspillere eller politikere må tåle at media og allmennheten mener noe om prestasjonene deres, må du som blogger tåle at folk mener noe om dine. Selv om du synes det er kjipt.» skriver han videre.

Til Side2 sier Mads Hansen:

- Isabel Raad tjener etter eget sigende mellom 1,5 og 2 millioner kroner i året. Bloggen er jobben hennes, og den bloggen består i stor grad av bilder. Hun har en målgruppe som er lettpåvirkelig, og hun forherliger og normaliserer kosmetiske inngrep. Når man er en offentlig person må man tåle kritikk, og jeg mener også man må ha selvironi nok til å tåle humor på egen bekostning. Jeg har kun kommentert at hun har operert rumpa og det faktum at hun har tatt implantater. Jeg har aldri gått inn på personligheten hennes eller utseendet hennes for øvrig. Dette er ting man ikke kan noe for, men for meg er implantatene det.

Les også: Skuffet Isabel Raad: - Jeg var en av de dere egentlig skulle få se på «Bloggerne»

- Mobbing er et relativt begrep

Isabel Raad, som for tiden er å se i i legendesesongen av Paradise Hotel på TV3, har i et av innleggene hvor hun adresserer utsagnene, skrevet:

«Jeg har fått oppfatningen av at enkelte mennesker i media har bestemt seg for at Isabel Raad er OK å latterliggjøre. På grunn av hva? At jeg er operert? Jeg har fått tilsendt så fryktelig ekle mystories av en viss annen offentlig person som synes det er veldig kult å henge meg ut på sin instastory der han legger ut videoer og bilder av rumpen min fra PH-episodene, der han sammenligner den med alt mulig fælt.»

Hun har fått både mye støtte og mye kritikk i kommentarfeltet.

Mads Hansen er ikke enig.

- Mobbing er et relativt begrep. Når hun skrev at hun har operert rumpa på bloggen og senere poster et bilde av en bikinitruse som «skal gi verdens fineste rumpe», gjorde jeg et poeng ut av det, og spurte om det var den plastiske operasjonen eller bikinitrusen som faktisk ga det gode resultatet. Det har ligget på det nivået hele tiden. Jeg har også tatt for meg mange andre på samme måte, som for eksempel Sophie Elise og Martine Lunde som stort sett har tatt det med selvironi, sier han.

- Mye gjentakende på Isabel

I innlegget på Instagram utdyper Hansen at han mener det er viktig å være bevisst hva som er greit og tulle med og hva som ikke er greit.

- Jeg mener at det skal kunne gå an å tulle med det meste og at vi må ha takhøyde for å mene ting, i alle fall om handlinger og ting offentlige personer gjør. Sier man noe dumt på Paradise Hotel, må man tåle at folk tuller med det. Den siste posten la jeg ut for å forklare meg og hva jeg synes det er greit å spøke med og ikke.

Madsen har ikke forsøkt å ta kontakt med Isabel selv. Han sier at han ikke har som mål å være noen samfunnsdebattant, og at han har fått en del tilbakemeldinger fra personer som mener han driver med mobbing.

- Det er jo ikke første gangen du kritiserer Isabel. Forstår du at det kan oppfattes som en form for mobbing?

- Jeg kan se at det har blitt mye gjentakende på Isabel og det kan jeg fint ta selvkritikk på. Hun er en av landets største bloggere og således blant de mest synlige, men jeg kunne nok med fordel rettet kritikken mot andre i enkelte sammenhenger. Når det er sagt, synes jeg ikke hun skal være fritatt kritikk i fremtiden heller.

Les også: Paradise-Isabel trakassert: - Det er ikke normalt å oppføre seg sånn!

Se noen av Instagram-postene til Mads Hansen under:

