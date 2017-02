Popstjernen Madonna (58) er blitt mamma igjen. Hun har adoptert to jenter fra Malawi.

Hun deler nyheten på Instagram:

Madonna har fullført adopsjonsprosessen med tvillingsøstre.

- Endelig kan jeg bekrefte at prosessen med å adoptere tvillingsøstrene fra Malawi er fullført. Jeg er overlykkelig over at de er en del av vår familie. Jeg er takknemlig overfor alle de i Malawi som hjalp til med å gjøre dette mulig, og jeg ber media om å respektere privatlivet vårt i tiden som kommer, skriver Madonna på Instagram.

Blir seksbarnsmor



De to jentene heter Esther og Stella.

Madonna har fra før to barn fra Malawi, David Banda og Mercy James som er 11 år. Artizten har også barna Lourdes Leon (20) og Rocco Ritchie (16).

I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family. I am deeply grateful to all those in Malawi who helped make this possible, and I ask the media please to respect our privacy during this transitional time. 🙏🏻 Thank you also to my friends, family and my very large team for all your support and Love! 💘🦋🦋🌺🌼🌸🦋🦋🙏🏻🙏🏻✈️✈️😂🤣🦋🦋♥️🌺🎈♥️ Et bilde publisert av Madonna (@madonna) onsdag 08. Feb.. 2017 PST

De første bildene av Esther og Stella viste Madonna på Instagram for seks måneder siden. Da var også Lourdes med på bildet. «Tre skjønnheter», sto det til fotografiet.

Ifølge rettsdokumentene i Lilongwe er Madonna gitt tillatelse til å adpotere tvillingjentene, heter det ifølge E!Online. Moren døde kort tid etter fødselen, og faren var til stede i retten. Dommeren uttalte at Madonna kan gi jentene et hjem fullt av kjærlighet, i en luksuriøs bolig i en velstående del av USA.

- Madonna har god helse, og hennes veldedighetsarbeid gjør at hun har god kontakt med barnehjem. Som et resultat av denne kontakten, følte hun seg nærmest forpliktet til å fylle et tomrom i livet til jentene, heter det fra dommer Fiona Mwale.

3 Beauties! 💘 Lola spends time with twins, Stella and Esther at Home of Hope Orphanage: 🇲🇼🇲🇼🇲🇼❤️🙏🏻🇲🇼🇲🇼🇲🇼 Et bilde publisert av Madonna (@madonna) fredag 08. Juli. 2016 PDT