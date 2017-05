Lærer kåret elev til «Den mest sannsynlige til å bli terrorist»

NEW YORK (Side2.no): Det nærmer seg slutten av skoleåret og da deles det ofte ut karakterer og utmerkelser. En lærer på en skole i Texas delte ut diplomer til sine 12 og 13 år gamle elever i sjuende klasse.

Det er ingenting galt i det.

Læreren forsøkte angivelig å være morsom. Det er ingenting galt i det heller.

Det gikk imidlertid veldig galt da en av elevene, en 13 år gammel jenta, fikk sitt diplom.

- Jeg ble sjokkert. Læreren sa «Den mest sannsynlige til å bli terrorist», og så sa hun navnet mitt og ga meg dette, sier eleven til Click2Houston og viser fram diplomet hun fikk av sin lærer på Lance Cpl. Anthony Aguirre Junior High School i Houston.

Saken har vakt enorm oppsikt i USA og er omtalt av blant andre CNN, Fox News, USA Today og The Washington Post.

Dette var ett av flere liksom-diplomer som læreren delte. En annen elev ble kåret til «Den mest sannsynlige til å passe inn sammen med hvite».

Verken jenta som ble utpekt som «mest sannsynlige terrorist» eller moren hennes så noen humor i dette.

«Da hun viste meg diplomet, tenkte jeg «Hva er dette?». Jeg leste det én gang til og tenkte «Hva er dette?» Da fortalte min datter meg at dette skulle være en spøk. Det ser ikke ut som en spøk for meg», sier hennes mor, Ena Hernandez, til Click2Houston.com.

- Dette var ikke morsomt. Jeg er ikke komfortabel med dette. Jeg er ikke komfortabel med å være i samme klasserom som denne læreren, sier den 13 år gamle jenta selv.

Skolens rektor har beklaget hendelsen og lover å etterforske den.

«Ledelsen i Aguirre vil først og fremst beklage de ufølsomme og støtende lekediplomene som ble gitt til elever etter at den offisielle skoleprisutdelingen var avsluttet. Som rektor vil jeg forsikre alle elever og foreldre om at dette ikke representerer Aguirres visjon, oppdrag eller utdanningsmål for elevene. En etterforskning av denne hendelsen vil bli iverksatt», skriver rektoren i en melding som er postet på Twitter.

