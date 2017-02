Lotte selger nakenbilder av seg selv på nett: - Jeg vil ikke anbefale noen å gjøre det samme

NRK-dokumentarserien Innafor tok nylig opp moderne former for sexarbeid. I en undersøkelse utført av Norstat på oppdrag for NRK, kommer det frem at fire prosent av unge menn og kvinner har solgt eller byttet bort seksuelle tjenester. Omkring 2,6 prosent har byttet bort eller solgt seksuelt innhold via telefon eller data.

En av personene vi får møte i dokumentarserien er blogger Lotte Ninja Fagerheim. Hun lever av å selge nakenbilder av seg selv ved hjelp av de sosiale mediene sine.

- Jeg stortrives med det jeg gjør, men jeg vil likevel ikke anbefale noen å gjøre det samme, sier Lotte til Side2.

Da hun var 17, ble Lotte diagnostisert med ME og ble avhengig av støtte fra Nav.

- Etter flere senere forsøk på utplassering i ulike jobber med forverret helse som resultat, måtte jeg til slutt innse at jeg må la kroppen få bestemme over både jobbmuligheter og utdannelse.

Har egen VIP-tjeneste

Bloggen ble opprettet som en treningsblogg da hun var 22.

- Selv om jeg har ME-diagnose betyr ikke det at jeg ikke kan bruke det jeg har av energi på det som er viktigst for meg og gir meg mer energi, nemlig trening, sier hun.

Bildesalget startet med henvendelser på mail som hun først trodde var useriøse.

Bloggen vokste mens hun var syk, og nå har Lotte en egen VIP-side hvor hun selger nakenbilder og SMS-er mot betaling. I tillegg er hun aktiv på Snapchat og Instagram.

Bloggen hennes ligger ofte på topplisten, og hun har nesten 350.000 følgere på Instagram.

- Etter hvert som jeg snakker med folk, merker jeg jo fort at jeg får en ekstra god connection med enkelte akkurat slik man gjør når man treffer mennesker også. Det klaffer ikke med alle, men noen har jeg god kjemi med og jeg smiler når jeg sender meldinger med folk jeg merker at jeg liker, sier hun.

- Føler du at du selger kroppen din?

- Ja, jeg selger jo definitivt kroppen min. Bedre produkt finner man ikke til salgs noen steder.

Hun forteller at hun liker oppmerksomheten, likesene og kommentarene.

- Det som reddet meg, var vel at jeg klarte å slutte å bry meg om hva folk rundt meg og fremmede måtte tenke om meg og mine valg i livet.

For Lotte Ninja Fagerheim ble bloggingen en vei til å skaffe seg jobb etter at hun ble syk da hun var 17.





- Terskelen blir lavere

Psykiatrisk sykepleier Anders Rægneberg hos Sex og samfunn sier at de ikke er overrasket over hvor mange unge som oppgir at de har solgt eller byttet seksuelt innhold via telefon eller data.

- Vi ser at nettet har blitt den største arenaen for testing og utprøving av seksualitet og seksuelle grenser, sier han til Side2.

Han tror motivasjonen er seksuell spenning kombinert med at det er en lett måte å få tak i penger eller ting på.

Psykiatrisk sykepleier Anders Rægneberg i Sex og samfunn.

- På grunn av den ekstreme bildeflommen på nett føler nok mange at det er diskret og anonymt. Da blir kanskje terskelen for å selge eller bytte seksuelle bilder og videoer av seg selv lavere.

Tenker ikke på det som prostitusjon

På spørsmål om ungdommene Sex og samfunn er i kontakt med, ser på salg og bytte av seksuelt innhold som prostitusjon, sier den psykiatriske sykepleieren:

- De vi er i kontakt med kjenner seg ikke igjen i bildet de har av en prostituert og tenker at det de gjør er noe annet.

Han poengterer at definisjonen av prostitusjon er å ta imot penger, gaver eller tjenester i bytte mot sex.

- Med denne definisjonen vil også salg eller bytte av nakenbilder også kunne gå inn under prostitusjonsbegrepet.

Får drapstrusler

Lotte forteller at hun har måttet flytte ut hjemmefra fordi hun har såkalte stalkere.

- Jeg har bodd mye hos venner. Det første året mitt som populær blogger måtte jeg faktisk flytte ut og la leiligheten min stå tom. Ting er blitt bedre etterhvert som jeg sluttet å oppholde meg på samme plass hver natt og det kommer jeg til å fortsette med, sier hun.

- Jeg får hele tiden høre hvor psykisk sterk jeg må være som klarer å takle alle hatkommentarene jeg får, inkludert drapstrusler, og ting som virkelig kan knekke et menneske.

Lotte forteller at hun ikke får så mange negative reaksjoner direkte fra folk når de møter henne.

- Men jeg får høre at det er mye drittslenging bak ryggen min. Jeg bryr meg ikke så sterkt hva folk mener om meg. Jeg er stolt av meg selv. Jeg ville ikke vært så stolt om jeg hadde vært en av dem som bruker tiden på å slenge dritt om andre.





Tror misbruk vil øke

Forrige uke ble en skjult server hvor det spres nakenbilder av norske jenter på nett en stor sak i nyhetene. Side2 skrev da om bloggeren Jessica Enerberg, kjent som Mammasom16, som opplevde å få et lettkledd bilde av seg selv lagt ut på serveren.

Jessica Enerberg, også kjent for å stå bak bloggen Mammasom16, opplevde at et bilde av henne ble delt i en app hvor brukere laster opp nakenbilder fordelt på geografi.

Anders tror at også dette er et økende fenomen:

- Noen er uheldige og opplever å få bildene sine misbrukt, enten at de deles og sendes til andre eller at bildene legges ut på pornonettsider. Vi ser jo stadig flere saker der folk blir dømt for å ha spredt bilder av andre, og jeg tror dette bare vil øke, sier han.

- Er nok noe som har kommet for å bli

I NRKs undersøkelse kommer det frem at 46 prosent av alle unge har sendt nakenbilder eller annet seksuelt innhold av seg selv på mobil eller nett.

- Tror dere tallene er høyere?

- Det kan vi ikke vite noe sikkert om, men vi tenker dette er blitt mer utbredt siden alt blir mer og mer digitalisert. Nettet er jo den store sosiale arenaen blant unge. Det er her de møter venner, kjærester og seksualpartnere. Deling av nakenbilder er nok noe som har kommet for å bli, og er nok noe mange voksne må ta inn over seg enten de mener det er galt eller ikke, sier Anders.

I seksualitetsundervisningen sin tar Sex og samfunn opp temaet bildedeling på nett, og Anders forteller at de snakker mye om konsekvensene av å sende bilder med seksuelt innhold via nett.

- Vi opplever at unge vet lite om konsekvensene og trenger informasjon og kunnskap som ikke er moraliserende. Vi ønsker at de skal reflektere over egne seksuelle grenser og videre tenke nøye gjennom om dette er noe de ønsker å gjøre eller ikke, avslutter han.

