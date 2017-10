Lola Ogunyemi: - Jeg er ikke et offer

Den London-bosatte danseren og modellen Lola Ogunyemi var ansikt utad i Dove-reklamen som har fått massiv kritikk de siste dagene.

- Hvis jeg hadde hatt den minste anelse om at det skulle være et før-og etterbilde, så ville jeg vært den første til å si nei. Jeg ville gått rett av settet og ut døra. Det går imot alt jeg står for, skriver Lola i en kronikk i The Guardian tirsdag.

Denne uken slapp såpegiganten Dove en reklame hvor Lola, som er mørkhudet, tar av seg en t-skjorte, og blir forvandlet til en lyshudet kvinne - etter å ha brukt dusjsåpen.

Dove fikk massiv kritikk for reklamen og rasisme. Her hjemme blogget blant andre Martine Halvorsen om saken, «Er dere rasister, Dove?». I helgen la såpemerket ut en melding på Twitter hvor de beklager, og reklamen er også blitt fjernet. I går la de ut nok en unnskyldning i sosiale medier.

Lola er født i London, og oppvokst i Atlanta. Hun er danser og modell, og skriver i den britiske avisen at hun ikke visste hvordan Dove-reklamen skulle bli:

«Under oppveksten har jeg blitt bevisst på samfunnets oppfatning av at mørkhudede mennesker, spesielt kvinner, ville sett bedre ut hvis huden vår var lysere. Jeg vet at skjønnhetsindustrien har hatt denne oppfatningen, og har lang historie med å presentere modeller som er lysere i huden, eller hvite, som en skjønnhetsstandard», skriver blant annet Lola og påpeker at hun takket ja til Dove-jobben, nettopp for å slå tilbake på den skjeve standarden i bransjen.

«Å få muligheten til å representere mørkhudede for et globalt skjønnhetsmerke, føltes som den perfekte muligheten til å vise verden at vi er vakre, og enda viktigere, verdsatt».

Men da Lola våknet dagen etter at reklamen var blitt publisert, var det helt andre reaksjoner hun fant på nett. Hun hadde ingen anelse om at hun kom til å ende opp med å bli et rasismesymbol, mener hun.

Modellen påpeker at hun hadde det gøy på innspillingen av filmen, men at hun ikke visste hvordan resultatet kom til å bli.

«Hvis du Googler rasistisk reklame nå, så dukker et bilde av ansiktet mitt opp. Jeg hadde gledet meg til å bli en del av det kommersielle når det gjelder å promotere styrke og skjønnhet, og det var ikke dette jeg hadde forventet», skriver hun i The Guardian.

