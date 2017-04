Kvinne (24) brøt seg inn hos Drake - tok på seg hettegenseren hans og la seg på soverommet

Drake (30) opplevde at en kvinne brøt seg inn i hjemmet hans 3. april, melder TMZ.

Nettstedet skriver at et medlem av Drakes crew fant den 24 år gamle kvinnen i ett av soverommene. Hun hadde tatt på seg en av hettegenserne til Drake.

Da politiet ble tilkalt, innrømmet at hun hadde stjålet Sprite, Pepsi og Fiji-flaskevann. I tillegg påsto hun at hun hadde hatt tillatelse til å ta seg inn i hjemmet - noe som viste seg å ikke stemme.

Kvinnen ble pågrepet og tiltalt for innbrudd.

Det er uvisst hvor lenge hun har vært i huset eller hvordan hun kom seg inn.

Regningen for Drake sin del ble heldigvis ikke så veldig stor - kvinnen hadde tatt for seg for rundt 85 norske kroner.

