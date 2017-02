Kristin Spitznogle vil støtte Sophie Elise:- Jeg levde med voldsalarm fram til i sommer

Kristin Spitznogle (44) ønsker å gi blogger Sophie Elise Isachsen (21) en støtteerklæring, og ber folk om å la henne være i fred.

- Jeg har hatt flere politisaker i tilknytning til diverse episoder gjennom årene. Jeg har hatt mye støtte fra både politiet i Oslo, og senere år i Drammen - etter jeg flyttet hit. Jeg levde bla med voldsalarm frem til i fjor sommer, sier psykolog, sexolog og forfatter Kristin Spitznogle til Side2.

Sophie Elise Isachsen er en av Norges største bloggere. Nå opplever hun at folk kommer hjem til henne, kaster ting på vinduet og drar i døra hennes. Hun vurderer å flytte.

Denne uken fortalte blogger Sophie Elise Isachsen at hun nå vurderer å flytte fra leiligheten sin sentralt i Oslo, fordi folk kommer hjem på døra hennes.

«Jeg tuller ikke når jeg sier at det minst fem ganger i uken er mennesker utenfor som enten roper på meg, roper stygge ting til meg, kaster ting på vinduet (la oss ikke glemme han som prøvde å klatre inn vinduet), tar i dørhåndtaket mitt om de skal på besøk til noen av naboene eller legger ting i postkassen min (og hvordan de får til det må jo gudene vite)», skriver Sophie Elise på bloggen sin mandag.

Hun ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i blogginnlegget.

Kristin har selv vært gjennom mange år med trakassering, og har måttet flytte opptil flere ganger.

- Da jeg bodde i Ullevål Hageby var drapstruslene og innbruddsforsøkene så alvorlige at politiet rådet meg til å flytte, hevder hun og legger til:

- De sa at selv om de ville prioritere å rykke ut til meg, kunne de naturlig nok ikke garantere at de rakk frem. De anbefalte meg å flytte til et tryggere og mer egnet sted, da for min egen sikkerhet og trygghet, og det gjorde jeg.

Kristin valgte å flytte fra hovedstaden. Hun kjøpte enebolig i Drammen sentrum, men flyttet igjen etter at en mann prøvde å bryte seg inn i huset hennes.

- En mann forsøkte ved hjelp av stige å klatre inn vinduet ved mitt soverom i andre etasje. Politiet rykket ut og fikk avverget, men han prøvde seg på nytt neste helg. Jeg ga opp, og flyttet igjen. I dag bor jeg et annet sted, og har ingen som plager meg heldigvis, sier hun.

Selv om psykologen føler seg trygg i dag, vekket blogginnlegget til Sophie Elise medfølelse.

- Jeg ville utvise min støtte. Å være profilert kvinne i media gir mye positiv oppmerksomhet, men det har også en potensiell bakside. Det er ikke alle som forstår hvor tøft og belastende det er å bli frarøvet ro og trygghet i sitt eget hjem. Men jeg har selv kjent det på kroppen, og har bare villet gi henne en støtteerklæring - og anmode folk om å la henne få fred i eget hjem, sier hun.