Kristin Gjelsvik legger ned klesmerket StyleConnection

Nå er det stopp for nettbutikken og klesmerket StyleConnection, skriver Netthandel.no.

Blogger Kristin Gjelsvik, også kjent som StyleConnection, lanserte i mai 2014 eget klesmerke med samme navn som bloggen sin - med nettbutikk og senere også fysisk butikk på Grünerløkka i Oslo.

«Jeg har hverken tid, kapasitet eller helse til å drive både blogg, nettbutikk og en fysisk butikk… Tid til å være både gründer, designer, programleder, et medmenneske og foredragsholder, og jeg er nødt til å fokusere på de tingene som faktisk betyr noe», skriver hun på bloggen.

Kristin melder på bloggen at all produksjon av klær har stoppet opp, og at nettbutikken legges ned om en uke.

Butikken som åpnet i oktober 2016, kommer hun til å holde åpen på ubestemt tid, men da uten klesmerket StyleConnection. Det melder Stylista, den Bonnier-eide bloggplattformen Kristin har bloggen sin på.

«Det gjør skikkelig vondt, det må jeg bare innrømme. Jeg var jo så hinsides stolt da jeg lanserte dette klesmerket, men nå må jeg bare innse at det er over. StyleConnection som liksom var kommet for å bli. Kanskje en gang i fremtiden.»

