Knalltall for «Grevinnen og hovmesteren» på NRK

«Kvelden før kvelden» ble det mest sette TV-programmet i Norge julehelga, skriver bransjenettstedet Kampanje.

1,4 millioner fikk med seg oppvarmingen til julaften, mot 1,5 millioner for tilsvarende sending i fjor.

- Det er meget gode tall som vi er svært fornøyde med. Litt moro at tallene er bedre enn i lineær-tvs storhetstid for noen år siden, sier Mads Tørklep, prosjektleder «Kvelden før kvelden» og «Ribba - grad for grad», til Kampanje.



Et høydepunkt i programmet - og i manges juleoppvarming - er «Grevinnen og hovmesteren». Hele 1,8 millioner programmet så den udødelige sketsjen fra 1963. Grevinnens svært utradisjonelle nyttårsfeiring er blitt sendt på NRK hvert år siden 1980.

