Kjendis-Norge for Pride:  «Jeg er redd for å bli utstøtt og bli sett ned på»

Statsminister Erna Solberg, Ap-Jonas Gahr Støre, artist Stian Staysman, artist Maria Mena, skuespiller Thomas Hayes og forfatter Linnéa Myhre er blant de kjente personene som leser historier fra lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i en ny kampanje. Anledningen er Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfolds (FRI) kampanje «Hver grunn til å la være er en grunn til å delta».

I disse dager går videoene og kampanjen som en farsott i sosiale medier.

- Vi har laget denne kampanjen fordi vi vet det er mange folk i Norge som føler de ikke kan delta på Pride. Derfor vil vi synliggjøre at det er ekstra viktig at alle vi som kan og vil delta gjør det, for å vise de som ikke tør at det er plass til dem. Derfor har vi laget denne kampanjen, sier kommunikasjonsrådgiver i FRI, Arne Andreas Opheim til Side2.





Kommunikasjonsrådgiver i FRI, Arne Andreas Opheim

Historier fra de som ikke tør delta i paraden



FRI arbeider for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden. De har samlet historier fra folk gjennom hele våren, som forteller hvorfor de ikke tør delta i paraden. Grunnideen til kampanjen er at de kjente profilene, men også andre, deltar på vegne av en av de som ikke tør eller kan delta på pride og viser sine positive holdninger. Kampanjen heter gåformeg.no.

- Vi har ekte historier fra ekte folk, som forteller hvorfor de ikke kan delta. Det er et bredt spekter av grunner, men felles for alle er at de trenger å få vite at miljøet rundt dem har plass til dem.

FRI arrangerer Pride festivaler over hele landet, og den største, Oslo Pride, finner sted 23. juni – 2. juli 2017, og er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.

«Han homse-elektrikeren»

Arne Andreas forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger, og mener de har truffet med et budskap som flere kan kjenne seg igjen i. Blant historiene de har fått inn, ser de mange ulike grunner til at folk fremdeles ikke tør delta i paraden under pride.

- Blant historiene ser vi alle mulige eksempler. Noen lever i et miljø hvor man ikke får vite at det er plass for dem, og har mange tanker om hva andre tror og tenker. Også er det mange historier om arbeidsplassen, hvor man er redd for å bli oppfattet som «bare» seksualiteten eller kjønnsutrykket sitt - med det mener jeg for eksempel historien til en person som sier at han ikke ønsker å bli oppfattet som «han homse-elektrikeren», sier Arne Andreas og legger til:

- Selv om mange rettigheter er på plass i Norge, er det fortsatt et stykke igjen til reell likestilling i folk sine hoder, og dette kan gjøre at folk er usikre på om det er plass til dem. Mange er usikre på om de kan få et godt og fint liv som åpne – og mange velger derfor å holde deler av identiteten sin skjult, enten på jobben eller andre deler av livet. Vi håper kampanjen gjør at arbeidsplasser, fotballklubber og lokalmiljø aktivt viser sine positive holdninger og jobber for å skape miljøer der alle vet at det er rom for dem.

