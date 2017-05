Kim Kardashian får massiv kritikk etter Instagram-kondolanse til Manchester: - Er det mulig å være så selvopptatt?

I kommentarene under den nye Instagram-oppdateringen til Kim Kardashian West hagler kritikken.

Bakgrunnen er et foto som superstjernen har valgt å dele i sitt innlegg hvor hun gir kondolanse til Manchester.

Tidligere på dagen la hun også ut en Twitter-melding, hvor hun delte sin sorg og medfølelse, og meldingen ble omtalt av flere internasjonale medier på en positiv måte.

Les også: To jenter (8 og 18) og mann (26) drept i Manchester-terror

Mange fans synes det er svært upassende at Kardashian har valgt et skikkelig feststemt bilde med smil og latter, når teksten under handler om at hun ber for alle de berørte i Manchester, og uttrykker sin sorg etter at terroren rammet uskyldige unge menneskser på Ariana Grande konsert.

Terroristen, nå identifisert som 22 år gamle Salman Abedi utløste en sprengladning ved utgangen til Manchester Arena mandag kveld, der Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert foran 21.000 tilhørere.

I alt 22 personer ble drept og 59 såret da bomben gikk av.

Flere beskylder henne for å være selvopptatt, og mener det var veldig unødvendig å legge ut et foto av seg selv.

Les også: Kim Kardashian hylles etter rumpe-bilder

Kim Kardashian får også noe støtte fra fans som mener at folk tar innlegget helt feil:

Del denne artikkelen