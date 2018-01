Justin Timberlake slipper nytt album etter fem år

Finn frem danseskoene og varm opp stemmen - Justin Timberlake er fullstendig tilbake i rampelyset med splitter ny musikk. Det ser ut til at Justin nå rister av seg popimaget sitt og bytter det ut litt med country-inspirerte toner. Hva er det Justin finner på nå, mon tro? 🤔

Justin annonserte på Instagram at han slipper ut sitt aller første album på fem år. Flere amerikanske medier melder at Justin selv har beskrevet sitt kommende album, 'Man Of The Woods', som det mest personlige albumet han har laget så langt i sin karriere.

Selv om selve platen ikke blir gitt ut før 2. februar, gir han fansen en liten forsmak på hva man kan vente på det nye albumet.

- Dette albumet er inspirert av min sønn, min kone og min familie. I motsetning til alle de andre platene jeg har laget, er denne platen her ekstremt personlig, forteller Justin i snikvideoen for 'Man Of The Woods'.

Den lille snikvideoen består av Jessica Biel, deres sønn Silas og multitalentet Pharrell Williams i studio sammen med Justin.

Fansen til Justin Timberlake tok til Twitter for å uttrykke sine følelser rundt nyheten. De fleste var selvfølgelig overlykkelige over å endelig ha JT tilbake på musikkscenen med nytt materiale:

Justin Timberlake is releasing a new album in February. 2018 is already better than 2017. #ManOfTheWoods pic.twitter.com/HCOjsmsEjC — Avery Mills (@alynn422) January 2, 2018

2018 JUST STARTED AND JUSTIN TIMBERLAKE IS DROPPING A NEW ALBUM pic.twitter.com/8l3nMZVUkO — estée ✨ (@aesteetic) January 2, 2018



Andre var ikke helt overbevist:

if there's not a three 6 mafia feature on the new justin timberlake album then i don't want it — Shea Serrano (@SheaSerrano) January 2, 2018



Why does Justin Timberlake’s new album look like a scene from Brokeback Mountain?



“I wish I knew how to quit you” 😂 pic.twitter.com/6uhpu1OwhP — Teigan Reamsbottom (@teiganish) January 2, 2018



Velkommen tilbake, Justin Timberlake! Vi har savnet deg! 😍

