Justin Bieber åpner opp om hvorfor han avbrøt turnéen

Justin Bieber (22) sjokkerte fansen da han avlyste resten av turnéen sin 25. juli.

Da nyheten ble kjent, ble det forklart at det var uforutsette omstendigheter som gjorde at han hadde valgt å avbryte verdensturnéen Purpose Tour.

I etterkant har det vært stille fra JB angående hva som egentlig skjedde, men i natt la han ut en beskjed til fansen der han forklarer at han har latt bitterhet, sjalusi og frykt styre livet sitt, og at han nå er glad for at han har mennesker i livet sitt som hjelper ham med å minne seg selv på hvem han er og hvem han ønsker å være.

- Jeg vil ikke skamme meg om feilene mine. Jeg vil være en mann som lærer av dem og vokser på dem. Jeg vil at dere skal vite at denne turnéen har vært utrolig og har lært meg så masse om meg selv. Jeg blir minnet på hvor velsignet jeg er som har en stemme i denne verden.

onsdag 02. Aug.. 2017

Han fortsetter med å si at han avbryter turnéen og tar seg fri for å jobbe med å gjøre både seg selv og musikken holdbar.

Etter planen skulle Justin Bieber gjort 14 konserter i Asia, USA og hjemlandet Canada.

