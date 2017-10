Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) vant Jenteprisen 2017

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har siden 1974 gitt gratis rettshjelp til kvinner i Norge.

De ble i dag tildelt Jenteprisen for «sin uvurderlige innsats for å gi kvinner juridisk bistand, i tillegg til sin utstrakte informasjonsvirksomhet om jenters rettigheter».

- Å få Jenteprisen er en stor anerkjennelse. Det viser at jobben vi gjør betyr noe for folk. I tillegg er en slik pris et klapp på skulderen til rådgiverne her, som legger ned utallige frivillighetstimer, sier daglig leder i JURK, Sara Eline Grønvold, i en pressemelding.

- Årets vinner hjelper de som har minst. Vinneren har bistått 50.000 kvinner som har stått på bar bakke, kvinner som ikke hadde fått hjelp på annet vis. Vinneren har nådd ut til enormt mange og gjort en fenomenal jobb for enkeltmennesker gjennom mange år, sier Knut Storberget, som er juryleder.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) stakk av med Jenteprisen 2017. Her, daglig leder Sara Eline Grønvold.





Flere nominerte enn noensinne

Hele 44 kandidater har i år vært nominert til Jenteprisen 2017, og det er flere enn noensinne.

Blant de som har vært nominerte finner vi både Side2-blogger Martine Halvorsen, De skamløse jentene, skuespiller Ulrikke Falch, Iman Meskini og og Nettavisen-bloggerne Dana Æsæl Manoucherhi, Linn Rosenborg og Lily Bandehy.

Jenteprisen deles ut hvert år på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Det er sjette gang Plan International Norge deler ut prisen.

Fortsatt ikke reell likestilling

Da JURK ble startet i 1974 var det fortsatt formelle ulikheter mellom menn og kvinner ifølge loven, eksempelvis hadde ikke kvinner odelsrett.

Selv om det ikke lenger er slike formelle ulikheter mellom menn og kvinner, mener Sara Eline Grønvold at det fortsatt er et stort behov for dem.

- Kampen for jenters rettigheter er fortsatt aktuell fordi jenter risikerer å bli voldtatt på fest med klassekamerater. Kampen for jenters rettigheter er fortsatt aktuell fordi jenter blir utsatt for trakassering i kraft av å være jente, fordi de verken kan gå med bikini eller burkini, uten å få uønskede kommentarer, sier hun i en pressemelding.

