Juridisk rådgivning for kvinner: - Man får så utrolig mye igjen for det

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) stakk av med årets jentepris. Helt siden 1975 har JURK tilbudt gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge gjennom bistand og rettighetsinformasjon.

På FNs internasjonale jentedag 11. oktober hyller Plan Norge jenter som gjør en ekstra innsats for jenters rettigheter ved å dele ut Jenteprisen.





- Mulighetene er få for dem som trenger bistand

- Det er så enkelt å få sine rettigheter oppfylt. Det er dyrt å betale for advokat, og mulighetene er få for kvinnene som trenger bistand. Når de tar kontakt med oss, så kan vi ikke hjelpe dem med alt. Men vi sier at vi driver med hjelp ved selvhjelp, sier saksbehandler i JURK, Emilie Hulthin til Side2.

Daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Sara Eline Grønvold (t.v.) og saksbehandler Emilie Hulthin etter at JURK ble tildelt Jenteprisen 2017.



- Dette bidrar til at kvinnene får selvtilliten til å klare å gjøre det selv. Det er ganske avgjørende for hvordan jeg ser meg selv som saksbehandler. Den rollen betyr ikke at jeg skal løse problemene for dem, men at jeg skal hjelpe dem på veien. Dette er en form av empowerment-tankegang, sier Emilie Hulthin.





- Man får så utrolig mye igjen for det

Emilie Hulthin forklarer hvor givende det er å jobbe som saksbehandler i JURK og hvor sterkt inntrykk det har gjort på henne over lang tid.





- Man får utrolig mye igjen for å bistå kvinner i enkeltsaker. Man får mye igjen for å holde foredrag på voksenopplæringer eller på skoler der vi prater om voldtekt.

- Årets vinner hjelper de som har minst. Vinneren har bistått 50.000 kvinner som har stått på bar bakke, kvinner som ikke hadde fått hjelp på annet vis. Vinneren har nådd ut til enormt mange og gjort en fenomenal jobb for enkeltmennesker gjennom mange år, sier Knut Storberget, som er juryleder.

