Julie Andem skal regissere den amerikanske versjonen av Skam

Julie Andem, skaperen av NRK-suksessen Skam, bekrefter fredag kveld på Instagram at hun skal regissere den amerikanske versjonen av serien.

- Jeg ville ikke gi det til noen andre. Det kommer til å bli en utfordring å lage den i en annen kultur, på et annet språk, for et mye større og mangfoldig publikum, men jeg lover at jeg vil legge alle mine krefter og hjertet mitt i dette.

Instagramposten inviterer også alle født mellom 1998 og 2001 til åpen audition i Austin, Texas, hvor serien skal spilles inn.

- Jeg kommer til å trenge hjelpen deres. For Skam er ikke bare min serie. Vi eier alle Skam. Det er ikke bare en dramaserie, det er et event og et samfunn som dere alle er del av og bidrar til. Så vær så snill og hjelp meg. La oss vise tenåringer over alt at de ikke er alene.

Regissør og manusforfatter Julie Andem står bak Skam.

Videre i posten poengterer hun at måten Skam er finansiert på, gjennom NRK og NRK-lisensen, gjør det mulig å lage produksjoner som ikke er basert på profitt, men som er rettet mot små målgrupper.

- Selv om tenåringer fra hele verden startet å se på Skam, var alle valgene vi gjorde, tatt til fordel for tenåringer i Norge. På et punkt ble det umulig å ikke se behovet blant tenåringer over alt. Behovet for å åpne opp og diskutere temaer som psykisk sykdom, seksuell trakassering og legning. Dette er grunnen til at NRK solgte rettighetene til serien.

Den amerikanske versjonen av Skam skal produseres av XIX Entertainment og skal sendes på den nye tjenesten Facebook Watch neste år.

Og - hører vi en antydning til at det kaaaanskje kan bli en reunion med den norske gjengen en gang i fremtiden?

Etter at Julie Andem skriver at hun av flere årsaker ikke ville være i stand til å gjøre en sesong fem av den norske versjonen like god som den burde vært, legger hun til:

- Kanskje, på et tidspunkt, vil vi kunne gå tilbake til Skam og møte alle karakterene igjen. Men ikke nå.

Shit, vi håper jo litt på det, da! <3 <3 <3

