Jodie Whittaker er den første kvinnelige Doktor Who - det skaper reaksjoner

BBCs Doctor Who var for første gang å se på skjermene i 1963. Den britiske science fiction-serien holdt det gående til 1989, og tok så en lang pause, før den gjenoppstod i 2005.

Blant senere tids mest kjente fjes finner vi Matt Smith og David Tennant. Siden 2014 har Peter Capaldi spilt rollen som den tidsreisende «doktoren», og tilsammen er det 12 personer som iløpet av tiden har spilt samme mann.

Nå er det duket for en helt ny type skuespiller i rollen som «The Doctor», nemlig en kvinne ved navn Jodie Whittaker.

Hun ber fansen om å ikke frykte hennes kjønn, og legger til at hun er en feminist som ikke ønsker å bli «plassert i en boks, og fortalt hva hun kan, og ikke kan, gjøre».

Whittaker, som tidligere har spilt i populære Broadchurch, synes det hele har vært overveldende.

- Det føles utrolig overveldende. Som en feminist, kvinne, skuespiller, menneske, og som en som alltid ønsker å utfordre seg selv, og som aldri vil plassert i en boks - det føles helt fantastisk, sier Whittaker til The Telegraph.

- Jeg ber fansen om å ikke bli skremt av kjønnet mitt. Dette er en spennende tid, og «Doctor Who» representerer alt som er er spennende med endring, sier hun.

Valget av skuespiller har vekket kraftige reaksjoner i seriens hjemland Storbritannia, men også i USA har saken fått stor oppmerksomhet.

De finnes de som synes det er hårreisende at serieskaperne har valgt en kvinne, og det finnes også de som synes det er fantastisk. De beste kommentarene kommer likevel fra de som harselerer med de som synes det ikke passer seg.

Her er noen av reaksjonene som har dukket opp på Twitter:

I took Daily Mail comments from people angry about a possible Female Dr Who and turned them into episode titles for the new series pic.twitter.com/k586EeVpld — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) July 15, 2017

A girl Dr Who, my God where can I go anymore to see white men in sci fi and fantasy pop culture. pic.twitter.com/QZ9UZ6eC12 — Low-Quality Goat (@JuliusGoat) July 16, 2017

there's really no fucking need. the dr is male. hate how it's fashionable to make male characters female. it's utter shit — darren pop (@DX_1) July 16, 2017

Imagine one of your favourite shows but with someone of the opposite gender playing your favourite character(s). Hell. — Jamie Ghis (@GhisPerrier) July 16, 2017

boy if people are mad about the doctor who casting



wait until they find out regular doctors can be women — me (@etdragonpunch) July 16, 2017

I didn't realise quite how much I wanted a female Doctor until it happened - and she looked so right #Doctor13 #DoctorWho13 #DoctorWho pic.twitter.com/DVU4xlE5fS — Paul Jones (@Jonesvision) July 16, 2017

