Jenny Skavlan kjører shoppestopp - og vil at du skal bli med!

Jenny Skavlan (30) lanserer shoppestopp på bloggen sin. Frem til 1. juli skal hun ikke handle noen verdens ting.

- Man har bare shoppestopp når man ser at det er noe man trenger selv, og kanskje har haugevis av ting hjemme som fortsatt har lappen på. Det er når man begynner å få dårlig samvittighet, begynner å hjemme unna og kanskje forteller folk at man har kjøpt ting for lenge siden. Til tider kan man ta seg en liten detox og bli mer fornuftig, sier Jenny til Side2.

Se hva du sparer

I høst lanserte skuespilleren, bloggeren og modellen appen Tise, som skal gjøre det enklere å selge og kjøpe brukt.

Appen fungerer litt som Instagram - du kan legge på filtre, like, chatte og følge andre.

Den nye funksjonen i Tise gjør det mulig for deg å overvåke hvor mye penger du har spart på din egen shoppestopp, og hvor mye co2 og kjemikalier du har unngått å slippe ut.

Nå har Tise fått en ny funksjon som gjør det enklere for deg å følge med på hvor mye penger du sparer på shoppestoppen din - og hva du sparer miljøet for.

- Uansett hvilke grep vi gjør, skal det være med på å gjøre det lettere og morsommere å være miljøvennlig. Tise skal være et praktisk, lett og morsomt redskap du kan ha i lomma, sier Jenny.

Den nye funksjonen ble utviklet etter at Jenny bestemte seg for å slutte å handle klær, samtidig som at ektemannen Thomas «Fingern» Gullestad skulle slutte å røyke og snuse.

- Jeg har lenge tenkt at jeg ville ha en shoppestoppfunksjon som er inspirert av Slutta-appen. Da jeg hadde shoppestopp sist gang, laget jeg en papirkontrakt med Thomas. Han skulle slutte og røyke og snuse. Han brukte Slutta-appen og hadde hele tiden tall å vise til. Det hadde ikke jeg. Så det var en kombinasjon av dét og at Tise skal være et sted hvor oppdateringene gjør det lettere å være miljøvennlig.

Via den nye funksjonen i Tise kan du få fakta om forbruket til nordmenn.

Tise gir deg også fakta om hva du sparer miljøet for ved å ikke handle nye klær.

Det er i tillegg opprettet en egen shoppestoppgruppe på Facebook.

- Vi er mange hundre som er medlem i Facebook-gruppa til prosjektet. Mange skriver at de synes det er lettere å gjøre det når man er flere. Da får man flere verktøy og et forum med ordentlige målsettinger, sier Tise-skaperen.

Debatten som alltid dukker opp, går på at vi i Norge er avhengige av handelsstanden for at alt skal gå rundt, fortsetter hun.

- Dette handler om å inspirere. Vi har laget en funksjon og et forum hvor det er lettere å gjennomføre. Og så blir det sykt digg å kunne gå og kjøpe seg noe fint igjen. Det er jo som en godteriavtale - når man skal spise godteri igjen venter man til det er noe skikkelig godt noe. Jeg gleder meg til å gå ut og kjøpe meg en fin sommerkjole. Det er et enormt privilegium vi har og vi tar det ofte for gitt. Det handler om å finne tilbake til gleden i å kjøpe seg en ny ting i ny og ne.

Jenny Skavlan har blitt kalt gjenbruksdronningen. Nå lever hun opp til navnet, og skal ikke handle noen ting nytt helt frem til 1. juli.

Keen på å henge deg på shoppestoppen? Her er Jennys beste tips til hvordan du får det til selv:

1. Meld deg på den nye funksjonen i Tise. Det gjør det lettere å si hvor mye penger du sparer.

2. Det er veldig viktig å ha en velfungerende garderobe. Stryk tingene dine, fiks glidelåser som er ødelagte, ta med jeansene dine til en skomaker og reparer dem.

3. Lag deg et system. Ta deg tid til å prøve klærne du ikke har brukt på lenge. Det er ofte en god grunn til at du har kjøpt akkurat disse tingene tidligere.

4. Test nye sammensetninger og ta bilder i speilet. Da kan du alltids gå inn på telefonen og se hva du har.