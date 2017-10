Jason Momoa beklager voldektsspøk: - Jeg er skuffet over meg selv

Skuespiller Jason Momoa satt i 2011 i et panel under Comic-Con hvor han snakket om hvordan det var å spille Khal Drogo i Game of Thrones.

Videoen fra panelet har blusset opp på internett, og i klippet sier Jason:

- Men når det kommer til sci-fi og fantasy, elsker jeg at det er så mye man kan gjøre, som å rive noens tunge ut av munnen deres og komme unna med det og voldta vakre kvinner.

Latter i salen

Uttalelsen fikk applaus og skapte latter i salen, skriver Cosmopolitan.

Også skuespiller Emilia Clarke, som spiller Daenerys Targaryen i GoT som giftes bort til Khal Drogo, lo av utsagnet.

Jason Momoa og Emilia Clarke i Game of Thrones.





Les også: Game of Thrones-skuespillerne deler de kleineste møtene med fans

I etterkant har det imidlertid blitt satt spørsmål ved om dette var innafor å si.

- Jeg er skuffet over meg selv

Jason selv har innsett at han nok gikk langt over grensa, og legger seg langflat på Instagram:

- Jeg våknet i Australia til de rettmessige reaksjonene fra mange mennesker på en smakløs spøk jeg dro for noen år siden i Hall H, og det er jeg lei meg for, skriver han på Instagram.

Jason Momoa beklager en voldtektsspøk fra 2011.

- Jeg er fortsatt veldig skuffet over meg selv og de ufølsomme uttalelsene mine den dagen. Jeg vet at mine dypeste beklagelser ikke vil ta vekk de sårende ordene. Voldtekt og overgrep kan ramme alle, og jeg har sett selv hvor smertefullt det kan være for medlemmer av min egen familie og venner.

Han konkluderer:

- Jeg kom med en motbydelig kommentar. Det er uakseptabelt og jeg beklager med tungt hjerte for ordene jeg sa. Unnskyld. Jason.

Les også: Kit Harington har forlovet seg med Rose Leslie

Og denne: Emilia Clarke har bleket håret Daenerys Targaryen-hvitt

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen