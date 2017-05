Jack (10) hylles for sine sminketips

Teen Vogue kaller Jack fra Storbritannia sminkeguru og mener han deler bedre skjønnhetstips enn mange kjente ansikter i makeup-industrien.

- Det er en ny skjønnhetsekspert i byen, og han er her for å sette kontureringsferdighetene dine til skamme, og lære deg et par ting om å legge sminke uten skjolder, skriver magasinet.

Tidligere denne uken gikk en video med Jack viralt på Facebook, og nå får Instagram-kontoen hans mye oppmerksomhet. Han får mye skryt for at han i en alder av kun 10 år gir fantastiske sminketips.

- Du kommer til å bli så flink. Bra jobba, er blant kommentarene som kommer inn fra følgere:

- Du har et vanvittig talent, følger en annen opp.

Her er noen av Instagram-bildene til Jack:



