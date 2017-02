Iselin Michelsen: - Jeg har heller takket nei enn ja, og så angret etterpå

I går skrev Side2 om den norske glamourmodellbransjen, som har flyttet seg fra magasinene og over til nett.

- Av oppdragene jeg har tatt, har jeg visst hva jeg har sagt ja til. Jeg har alltid vært sikkert før jeg har takket ja til noe, sier glamourmodell Iselin Michelsen (26) til Insider FEM, som torsdag tok opp temaet.

Hun sier det er helt normalt for henne å dele lettkledde bilder på nett:

- Jeg er jo vant til det fra jeg startet som glamourmodell i 2011. Bildene jeg legger ut på bloggen, er bilder jeg selv tar, så det er en veldig lett måte å tjene penger på, sier Iselin til Side2.

Er vant til det

Iselin lever i dag av inntektene hun har som glamourmodell. Tidligere er hun kjent som deltaker i TV3-serien «Paradise Hotel».

På en skandinavisk nettside, som også fungerer som en bloggportal for glamourmodeller, legger hun ut bilder og videoer av seg selv med jevne mellomrom. Hun forteller at hun tjener penger når folk kjøper bilder og videoer av henne, eller VIP-tilgang til bloggen hennes.

- Hvis det er noe jeg har vært litt usikker på, har jeg heller takket nei enn ja, og så angret etterpå, sier Iselin.

Svarer ikke på ubehagelige meldinger

Mange glamourmodeller laster selv opp bilder på nettsider til abonnenter som betaler, velger selv hvor ofte de legger ut bilder og hvor mye av kroppen de ønsker å vise.

- Har du fått noen ubehagelige henvendelser noen gang?

- Det hender jeg får ubehagelige mail eller meldinger, men de svarer jeg aldri på. Jeg svarer kun på seriøse og ordentlige hendvendelser.

Hun forteller at hun ikke har noen annen kontakt med leserne enn at hun innimellom svarer på kommentarer de legger igjen under bildene på bloggen hennes.

Iselin er en av få i Norge i dag som kan leve som glamourmodell.

- Hvor mye tjener du på å legge ut bilder?

- Det kommer helt an på hvor mange som kjøper tilgang til bildene mine, så har ikke en fast sum hver måned, men kan i hvert fall si at jeg tjener nok til at jeg kan leve av inntekten jeg får der.

Side2-blogger advarer unge jenter

Jessica Enerberg, også kjent for å stå bak bloggen Mammasom16, opplevde at et bilde av henne ble delt i en app hvor brukere laster opp nakenbilder fordelt på geografi.

Den siste tiden har Side2 både tatt opp spredning av nakenbilder på nett, unge som deler seksuelt innhold i bytte mot penger eller tjenester, og unge kvinner som lever av å dele nakenbilder av seg selv på nett.

Side2-blogger Mammasom16 opplevde for kort tid siden å få et bikinibilde av seg selv spredd på en app hvor det deles nakenbilder.

Jessica Enerberg, som hun egentlig heter, ønsker å oppfordre andre jenter til å tenke seg om to ganger før de sender naken- eller lettkleddbilder.

- Man vokser og angrer jo. Jeg angrer på at jeg la ut bildet i første omgang. Jeg skulle hatt mulighet til å fjerne det helt. Man vokser og blir eldre og bilder man synes er greit nå, synes man kanskje ikke er greit noen år frem i tid, sier hun.

Misbruk av bilder et økende fenomen

Psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg i Sex og samfunn.

Psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg i Sex og samfunn har tidligere sagt til Side2 at det er et økende fenomen at unge opplever å få bildene de legger ut på nett misbrukt.

I seksualitetsundervisningen sin tar Sex og samfunn opp temaet bildedeling på nett, og snakker mye om konsekvensene av å sende bilder med seksuelt innhold via nett.

- Vi opplever at unge vet lite om konsekvensene og trenger informasjon og kunnskap som ikke er moraliserende. Vi ønsker at de skal reflektere over egne seksuelle grenser og videre tenke nøye gjennom om dette er noe de ønsker å gjøre eller ikke, har han tidligere uttalt til Side2.

