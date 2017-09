Isabel Raad og Martine Halvorsen blir forfulgt: - Jeg begynte å hylgrine

- For kort tid siden var jeg på hotell i Gøteborg og da jeg skulle ned til frokosten ringte telefonen på rommet mitt. Det var altså han som kaller seg «Henrik». Jeg begynte å hylgrine. Det var så utrolig ekkelt. Han hadde ringt resepsjonen og sagt han var familiemedlem og bedt dem om å bli satt over til meg, sier Isabel Raad.

«Henrik» er en person som gjentatte ganger har kommentert bloggen til Isabel. Han skriver på svensk og veksler mellom å kjefte på henne, kalle henne stygge ting, til å være snill, opplyser Isabel.

Martine Halvorsen ble brutalt overfalt og slått ned utenfor sin egen leilighet. Nå blir hun i tillegg stalket av en person.

Både Isabel og Martine Halvorsen er blant Norges største bloggere. I løpet av kort tid har begge opplevd at fremmede har oppsøkt dem hjemme. Martine har fått gjentatte truende meldinger fra en person, og også opplevd at denne person har oppsøkt barndomshjemmet hennes. Side2-bloggerne har den siste tiden skrevet om opplevelsene på bloggen, og begge føler seg truet og redde i sitt eget hjem.

I et blogginnlegg tirsdag forteller også Sophie Elise Isachsen om at hun valgte å anmelde en rekke trusler hun mottok over en lengre periode. Ifølge Sophie Elise ble saken henlagt på grunn av manglende bevis:

Slått ned utenfor sitt eget hjem



Martine ble for kort tid siden utsatt for massiv vold utenfor sitt eget hjem i Norrköping, Sverige. Hun fortalte om det brutale overfallet til Side2.

Få dager senere opplever hun å bli ytterligere truet:

- Jeg har fått gjentatte meldinger fra en og samme person, som påstår at han har beviser for at mitt overfall aldri har skjedd. Han mener at jeg har bestukket politiet til å kommentere saken. Denne personen har kommunisert med min pappa over telefon, der han truer med alvorlige fysiske konsekvenser hvis ikke jeg innrømmer at det aldri har skjedd, samtidig som han sier at dette var fortjent. Han har sendt gjentatte truende meldinger, og også sagt at jeg og pappa ikke kommer til å leve videre. Parallelt med dette er det en person som angivelig har fulgt etter meg, tatt kontakt med meg på bussen og også stjålet noe fra lommene mine, sier Martine og legger til:

Sophie Elise Isachsen har anmeldt en person som truet henne, men saken ble henlagt: - Det var konkrete trusler som oppfordret til vold, voldtekt og drap av meg, i tillegg til spredning av et privat bilder, skriver hun på bloggen.

- Det er også en person som har oppsøkt mitt barndomshjem, der mine foreldre og min lillesøster bor.

Martine forteller at hun er redd, sliten og ekstremt fortvilet.

- For hva gjør man egentlig når en person er ute etter å ta deg, men man ikke aner hvem? Jeg føler at jeg konstant må passe meg, og det er vondt og fortvilende å måtte ta hensyn til ENDA en sak, når jeg allerede er relativt langt nede i kjelleren.

Stalket i sitt eget hjem



I tillegg til mannen som oppsøkte Isabel på telefon, har også uvedkommende tatt bilder utenfor leiligheten hennes, og også inn gjennom vinduet, forteller hun. I den anonyme appen Jodel har noen lagt ut bilder av hjemmet hennes, og også delt informasjon om hvem Isabel har besøk av og hva hun driver med. Dette synes bloggeren er svært ubehagelig, da hun har lameller som alltid er trukket for.

- Det er kun en liten sprekk på to centimeter som det er mulig å se inn i, så du må helt bort til vinduet for å kikke inn. Det går ikke med mindre du virkelig prøver. Jeg har lest historier på Jodel om hvem som har vært hjemme hos meg og sett hva jeg gjør. Det er sykt ekkelt, sier Isabel og legger til:

- Jeg er ikke hjemme på kveldstid lenger og vil ikke være hjemme alene. Nå sover jeg hos mamma.

Heller ikke Martine har flyttet hjem, både på grunn av overfallet, men også på grunn av personer som truer henne.

- Dette påvirker ikke bare meg, men resten av min familie. Lillesøster får ikke ta bussen alene og jeg og mamma har vært nødt til å reise bort. Hva gjør man egentlig? spør hun.

- Utfordring med trusler på nett



Martine har anmeldt truslene til politiet, men føler ikke at hun får hjelp eller at saken hennes blir tatt seriøst. Isabel har vurdert å anmelde, men mener at politiet ikke gjør noe med slike ting, som hun selv sier.

Øst politidistrikt bekrefter at de har mottatt en anmeldelse fra Martine, og at de jobber med saken.

- Vi tar imot anmeldelse i slike saker og får informasjonen som vedkommende har å gi oss. Når det gjelder trusler på nett og ting som skjer på nett, så er det ikke like lett å finne ut hvem som står bak. Vi jobber ut fra de sporene og mulighetene vi har. Men utfordringene er generelt større på nett, enn når personer møter og truer personlig, sier Silje Stokken Uppheim, politioverbetjent ved Øst politidistrikt til Side2.

Har ikke tall på antall «stalking»-anmeldelser



Definisjonen på «stalking» eller forfølging er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd.

Politiet sier til Side2 at de tar anmeldelser som omhandler «stalking» seriøst. Men de har ikke noe tall på hvor mange henvendelser de får rundt dette årlig.

- Vi har dessverre ikke noe tall/statistikk på antall henvendelser eller anmeldelser som gjelder «stalking». Det kom i fjor en tilleggsbestemmelse i Straffelovens § 266 (§266 a) som skal dekke det som der kalles «alvorlig personforfølgelse», og som går på det at noen «gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter (….) på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse». Men i vårt kodeverk legges anmeldelser etter denne lovbestemmelsen inn i en felles kode med annen «hensynsløs, plagsom eller skremmende» atferd eller krenking av en annen persons fred. Dermed krever det et stort manuelt arbeid for oss å kunne finne fram til anmeldelser som gjelder §266 a, sier Christina Hofseth, seniorrådgiver i Oslo politidistrikt.

- Vi beklager at vi derfor ikke kan tallfeste omfanget av denne type atferd. At vi ikke har noen statistikk over antall anmeldelser for den perioden lovbestemmelsen har vært i kraft, betyr ikke at ikke hver enkelt anmeldelse følges tett opp i denne type alvorlige saker. Anmeldelsene håndteres og følges opp uavhengig av tilgjengeligheten for statistikk på området.

