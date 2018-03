Instagram går tilbake til en mer kronologisk feed

Brukerne av Instagram har vært svært misfornøyd etter at den kronologiske feeden i appen ble erstattet med en feed bygget opp ved hjelp av algoritmer.

I stedet for å se de nyeste innholdet fra både kjendiser, venner og andre man fulgte, ble folks feeder mer og mer preget av innhold fra brukerne de engasjerer seg mest i. Oppdateringen har skapt mye frustrasjon.

Nå har imidlertid Instagram bestemt seg for å høre på de misfornøyde tilbakemeldingene - i alle fall litt.

I et blogginnlegg publisert torsdag denne uken, melder selskapet at de har fått med seg klagene.

Instagram kommer ikke til å endre tilbake til en helt kronologisk feed, men «gjør forandringer for å sikre at nyere poster med større sannsynlighet havner først i feeden».

Det sies ingenting konkret om hvordan den nye feeden vil være bygget opp, men det kan tolkes som at Instagram går noe mer tilbake til det som var utgangspunktet for appen.

Selskapet tester også en såkalt «New Posts»-knapp, som gjør at du kan velge selv å refreshe appen og se de nyeste innleggene øverst i feeden din. Hvis du ikke bruker knappen, forblir feeden slik den er.

Kevin Veil, produktsjef hos Instagam, skriver på Twitter at forandringen gjøres for å sikre at feeden føles mer oppdatert.

We're working every day to improve your Instagram feed—with your feedback top of mind! We want to start talking more about what we're changing and why. Today is our first step, focused on making the feed fresher, with newer posts closer to the top. https://t.co/EqoBiszIde