Iman Meskini: - Det ble for mye negativt mot islam og muslimer

Fredag gjester skuespiller Iman Meskini, kjent som Sana i «Skam», NRK-showet Skavlan. Hun dukker opp i studio i militæruniform, fordi kort tid etter siste episode av Skam, gikk hun inn i Luftforsvaret på Madla utenfor Stavanger.

- Når synes du det er krevende å være muslim i Norge? er blant spørsmålene programleder Fredrik Skavlan lurer på i kveldens program:

Iman er kjent for de fleste som Sana i sesong fire av Skam. Hun hadde hovedrollen i siste sesong av serien, som er blitt hyllet verden over for å ta ungdom på alvor, og for å ta opp temaer som mobbing, voldtekt, vennskap, press, religion og kjærlighet.

Sana ble kjent for sitt forhold til Yousef og for at karakteren hennes snakket om religion, rasisme og fordommer i TV-serien.

- Vi har aldri sett en norsk muslim på TV før, som viser innsiden av religion og islam, har den muslimske bloggeren Maryam Trine Skogen tidligere sagt til Side2.

Fredag er Iman gjest hos Skavlan, sammen med blant andre OL-vinner Jon Rønningen, artist Sigrid Raabe, den svenske skuespilleren Josef Fares og fotograf David Yarrow.

