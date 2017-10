I Norge kan barn mellom 16 og 18 år gifte seg med tillatelse av foreldre

- Barneekteskap er et stort og globalt samfunnsproblem. For jenta selv har det mange alvorlige konsekvenser, sier Hanna Visnes (18), ungdomsambassadør i Plan, til Side2.

Onsdag 11. oktober er FNs internasjonale jentedag, og dagen blir markert på forskjellige måter, blant annet hos Plan International Norge.

Årets tema for Plan er barneekteskap i Norge. I Norge er det lov å gifte seg for mindreårige mellom 16 og 18 år hvis man får underskrift av foreldre og fylkesmann. Dette mener Plan er problematisk, og organisasjonen jobber for at barneekteskap skal bli forbudt i alle land.

I anledning den internasjonale jentedagen er Oline Margrethe Rustad gjesteredaktør i Nettavisen i forbindelse med kampanjen #Girlstakeover. Oline er leder i Jentefronten, som er Kvinnefrontens ungdomsgruppe for feminister mellom 12 og 20 år. Denne saken er publisert i forbindelse med markeringen av dagen.

- Dersom vi i Norge skal kreve at andre land som for eksempel Bangladesh skal få en 18-års aldersgrense for ekteskap, må vi først starte med oss selv, sier Hanna.

Hanna Visnes, ungdomsambassadør i Plan Norge.

- Det er nemlig sånn at FN definerer et barn som en person under 18 år, og da synes jeg det er ganske spesielt at et såpass velutviklet land som Norge tillater at barn kan gifte seg - selv om det skjer i ganske få tilfeller. I tillegg ser jeg egentlig ingen grunn til at man skal få lov å gifte seg som 16- og 17-åring, når man ikke engang kan kjøpe sin egen nesespray, fortsetter hun.

Hanna deltar i kampanjen til Plan som krever en lovendring, og hun mener endringen er viktig fordi det spiller en symbolsk rolle for kampen mot barneekteskap i resten av verden.

- Barneekteskap er et stort og globalt samfunnsproblem. For jenta selv har det mange alvorlige konsekvenser, både fysisk, økonomisk, psykisk og sosialt. De tvinges inn i seksuelle relasjoner de absolutt ikke er klare for.

- Barneekteskap eksisterer også i Norge

Ungdomsambassadøren sier det er viktig å spre kunnskap om barneekteskap fordi jenter som har kunnskap om rettighetene sine også har en større sjanse til å forhindre barneekteskap.

- I år har vi i Plan fokusert ekstra mye på viktigheten av å heve aldersgrensen til 18 år i alle land, og det er også dette årets arbeid under Jentekampanjen har bestått av.

- Vi samlet inn mange tusen brev med underskrifter fra ungdommer rundt hele landet, som vi har sendt til fylkesmenn i alle fylker. Selv synes jeg det var utrolig gøy å kunne spre budskapet om at barneekteskap også eksisterer her i Norge - det var det nemlig ikke mange som var klar over. Nå håper vi at neste steg blir lovendring!

Mer vanlig tidligere

I utviklingsland blir én av tre jenter giftet bort før de er 18 - og én av syv før de er 15.

Selv om barneekteskap ikke lenger er vanlig i Norge, var det mye mer utbredt for bare noen generasjoner siden.

Tidligere i høst demonstrerte tusenvis av norske ungdommer mot loven da de leverte over 9000 underskrifter til fylkesmennene sine i regi av Plan.

Blant annet gjorde nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, det klart overfor VG at hun er imot at barn skal kunne gifte seg i Norge.

- Når Stortinget trer sammen vil jeg ta initiativ til å fjerne unntaksordningen i Norge som gir tillatelse til barneekteskap, sa hun til avisen, da ungdomsunderskriftene ble levert.

Ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble det godkjent tre søknader om ekteskap mellom mindreårige i perioden 2005 til 2015.

En 14 år gammel, gravid syrisk jente fikk mye oppmerksomhet da hun i desember 2015 reiste over grensen på Storskog og søkte asyl i Norge med sin ni år eldre mann og 18 måneder gamle sønn.





14-årig gravid asylsøker vekket oppsikt

I desember 2015 ble det mye oppstyr rundt en gravid 14 år gammel jente som søkte asyl sammen med den ni år eldre mannen sin på Storskog.

Sammen med en sønn på 18 måneder og mannen kom hun fra Syria over Storskog for å søke om asyl i Norge.

Ingen slo alarm om mulig tvangsekteskap eller seksuell omgang med barn, og både politiet, UDI og Hero fikk kritikk for å ikke reagere.

Jenta ble holdt atskilt fra barnefaren på et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere mens barnefaren ble holdt sammen med andre voksne menn.

I samme tidsrom kom nyheten om at Malmö kommune ville ha slutt på at mindreårige jenter som er giftet bort får bo sammen med sine eldre ektemenn. Dette på bakgrunn av at barneekteskap er forbudt i Sverige.

