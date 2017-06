Hvor mye er det vanlig å gi i bryllupsgave?

Alle som har vært i bryllup, har nok kjent på følelsen av å ikke ha peiling på hvor mye de skal gi i bryllupsgave. Hvor mye bør man gi for uten å virke gjerrig? Hvis man ikke har så mye penger selv, må man gi for det alle andre gir for? Og hva i huleste skal man gjøre med ønskelisten? Er den fasiten over hva brudeparet forventer seg???

Det er lett å bli stressa og lett å bli forvirret.

Vi tok en prat med forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea om hva hun mener man bør ha i bakhodet når man skal pønske ut hva man skal gjøre med bryllupsgaven.

- Man skal ikke legge mer i gaven enn man har råd til. Mange har en tendens til å spandere og bruke mer på gaven enn de har økonomi til, og det synes jeg absolutt ikke man skal gjøre, sier Elin til Side2.

Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

- Jeg har full forståelse på at man føler litt på dette, men personlig synes jeg ikke man bør la seg styre av hva alle andre gjør, fortsetter hun.

- Andre kan ha en annen økonomisk situasjon enn du har.

Forhold spiller inn på bryllupsgaven

Hun sier at det er flere faktorer som spiller inn på hva som er vanlig, blant annet forhold man har til brudeparet eller nærhet (naturlig nok er det vanlig å gi for mer hvis du er forlover og bestevenn med bruden enn om du er en perifer venn fra barneskolen som plutselig ble invitert i bryllup).

- Foreldre gir mest, besteforeldre og andre familiemedlemmer gir også en del, deretter kommer nære venner og perifere venner.

Så mye bruker nordmenn vanligvis på gave

Nordea har gjennomført en undersøkelse over hva slags verdi nordmenn vanligvis pleier å legge seg på når de skal gi bort en bryllupsgave. Den opprinnelige undersøkelsen er fra 2011, men justert for prisstigning slik at den gjenspeiler dagens verdier, kan Elin Reitan skilte med disse oppdaterte tallene:

- Foreldrepar (til eget barn): cirka 11.300 kroner

- Én forelder (til eget barn): cirka 8950 kroner

- Besteforeldre: cirka 4800 kroner

- Familiemedlemmer: cirka 1080 kroner

- Nære venner (som par): cirka 875 kroner

- Nære venner (som singel): cirka 850 kroner

- Andre venner: cirka 480 kroner

Flere gifter seg i utlandet

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å for eksempel gifte seg i utlandet, og det er også noe Elin Reitan mener påvirker hva det er forventet at man skal gi i bryllupsgave.

- Det blir stadig mer populært å gifte seg i utlandet, og da trenger man ikke legge like mye i gaven. Mange sier også at de ikke vil ha gave. Det å komme seg til stedet og overnatte, blir ganske store kostnader i seg selv. Kjøper man i tillegg da gave, er det ikke så mye man trenger å forvente.

- Du må som gjest også huske på at du sannsynligvis bruker mer penger på bryllup enn tidligere. Utdrikningslag koster mye og du trenger kanskje i tillegg overnatting. Derfor vil jeg oppfordre folk til å ikke stresse så mye. Bryllupsgaven har ikke samme standing som før. Da giftet man seg tidligere, og folk ga gaver brudeparet trengte for å stifte et hjem. Nå er vi så gamle når vi gifter oss at vi har alt vi trenger fra før, og gavene har ikke den samme verdien.

(Vi er hun skeptiske i bakgrunnen som har småangst fordi hun ikke vet om bryllupsgaven hennes er innafor😅)

Sånn kan du redusere kostnaden på bryllupsgaven

Forbrukerøkonmen har også noen gode tips til hva du kan gjøre om du har lyst til å bruke litt mindre av pengene dine på bryllypsgave:

- Du kan gå sammen med andre om å gi en gave.

- Du kan avtale med vennegjengen at dere ikke gir gaver over en viss sum.

- Du kan gi en personlig gave, for eksempel kan du ramme inn et fint bilde av brudeparet du har fra før, du kan lage en fin bok med dikt og fortellinger, eller bruke kreativiteten til noe helt annet.

- Mange blir også glade for å få personlig klippekort på for eksempel barnepass.

Sånn! Forhåpentligvis er du litt roligere nå, sånn at du heller kan kose deg og ha det sånn her i bryllupet i stedet:

