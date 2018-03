Hva gjør man hvis man opplever seksuell trakassering?

Det som kalles avsløringen av Hollywoods største hemmelighet, begynte med en artikkel i The New York Times. I den forteller journalistene Jodi Kantor og Megan Twohey om da Hollywood-produsent Harvey Weinstein (65) inviterte skuespiller Ashley Judd (49) til hotellet sitt, for det hun trodde skulle være et frokostmøte.

Dette skjedde da Judd var i slutten av 20-årene, og i ferd med å spille inn gjennombruddsfilmen Kiss The Girls (1997). I stedet ble hun sendt opp til hotellrommet hans, hvor Weinstein var kledd i morgenkåpe og spurte henne om hun kunne gi ham en massasje, eller om hun kan se på ham dusje.

I intervjuet forteller hun at hun tenkte: «Hvordan skal jeg komme meg ut av hotellrommet så fort som mulig, uten å fremmedgjøre Harvey Weinstein?». Weinstein regnes nemlig som en av Hollywoods mektigste menn, som en av grunnleggerne av Miramax Films.

Maktmisbruk

De siste månedene har The New York Times avslørt at det har vært mange flere hotellrom, morgenkåper og overtramp enn dette. Gjennom tre tiår har Weinstein kommet med utallige, lignende seksuelle fremstøt mot kvinner.

Kvinner som gjerne har vært i begynnelsen eller midten av 20-årene, og drømt om karrierer i Hollywood. I skrivende stund har flere enn 65 kvinner stått frem, med historier om alt fra blotting til voldtekter.

Flere ganger har kvinnene trodd at de skulle til hotellet hans for å snakke jobb, og kanskje bli gitt sin første store sjanse som skuespiller, for å så finne ut at han hadde helt andre intensjoner enn det. Noe #metoo-kampanjen har synliggjort at ikke bare skjer med noen få, spesielle personer. Seksuell trakassering og seksuelle overgrep påvirker jenter og kvinner overalt.

ANSIKTER UTAD: Tarana Burke (f.v.) og Ashley Judd er begge svært engasjert i #metoo-kampanjen. Her er de sammen med den tidligere nyhetsankeren Demetria Kalodimos, som ble en stor sak i mediene etter at hun ble sagt opp på bakgrunna av aldersdiskriminering.





Trakassering i tusenvis

Hashtaggen #metoo begynte som en slags underskriftskampanje for alle som har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller seksuell trakassering. Da skuespiller Alyssa Milano oppfordret alle berørte til å sette #metoo som sin Twitter-status, skulle hashtaggen straks gå viralt.

Les også: Ashley Graham åpner opp om at hun ble utsatt for seksuell trakassering som 17-åring



I oktober opplyste Twitter om at det har blitt skrevet #metoo over 1,2 millioner ganger, noe som tyder på at det ikke bare er i Hollywood at det finnes Harvey Weinstein-er.

I Norge har også kvinner stått fram med historier om at de har blitt klådd på, ropt etter, eller onanert på, sånn som en 47 år gammel kvinne har fortalt til VG at hun har blitt. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt forteller oss at 123.000 yrkesaktive blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb én eller flere ganger i måneden (Noa.stami.no).





Hva skal jeg gjøre?

Grunnen til at Harvey Weinstein-skandalen kalles for Hollywoods verste hemmelighet, er at dette er noe som flere har visst om i mange år. Skuespiller Matt Damon for eksempel, har innrømt at han visste at Weinstein trakasserte kollega Gwyneth Paltrow.

Når det gjelder ofrene, er det sammensatte grunner til at de ikke har fortalt det før. At de ikke visste hvor feil det var, at de ikke visste hvordan de skulle reagere på det, at de var redde for å ikke bli trodd. At det ikke var noen vitner, at de var flaue, eller at de fryktet retaliasjon fra Weinstein.

På hotellrommet til Weinstein skal kvinnene ha ledd, sunget, forhandlet, stivnet eller fått fullstendig panikk, alt i forsøk på å komme seg ut av en veldig vanskelig situasjon.

For hva gjør du egentlig, hvis du får uønsket seksuell oppmerksomhet, for eksempel på arbeidsplassen? Det har vi spurt advokaten, psykologen og den politiske rådgiveren om. Sånn at du skal vite hva du skal gjøre, hvis noe lignende skulle skje deg. Bank i bordet.

SPØRSMÅL OG SVAR MED SARA RYDLAND NÆRUM, POLITISK RÅDGIVER VED SEX OG SAMFUNN (SEXOGSAMFUNN.NO)

- Hvor går grensene for hva som er seksuell trakassering?

– I loven defineres seksuell trakassering som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer». Dette betyr at det er den som har blitt utsatt for trakasseringen sin opplevelse som blir lagt til grunn hvis det er ulike opplevelser av hendelsen(e). For eksempel hvis den som trakasserer sier at det bare var en spøk, mens den som blir trakassert opplevde trakasseringen som plagsom. Dette er en veldig viktig definisjon, fordi det blant mange har vært og er en forferdelig ukultur der seksuell trakassering avfeies, eller er noe man bare må «finne seg i». #metoo-kampanjen har vært en god kampanje for å synliggjøre at seksuell trakassering ikke er uvanlig eller noe som bare skjer med noen få, spesielle personer, men som påvirker jenter og kvinner over alt.

- Hva kan man kan gjøre eller si, hvis man befinner seg i en situasjon hvor man blir seksuelt trakassert, for å komme seg ut av den?

– Mange synes dette kan være vanskelig, fordi personer som trakasserer ofte er veldig flinke til å få den som blir trakassert til å føle seg dum eller hysterisk. Dette er en måte de som trakasserer kommer seg unna på og får folk til å tie, kanskje til og med skamme seg, over det som har skjedd. Det viktigste er å huske på at det ikke er din skyld, og at du verken overdriver eller er hysterisk.

Personer som trakasserer ofte er veldig flinke til å få den som blir trakassert til å føle seg dum eller hysterisk.

- Hvis du føler at situasjonen er ukomfortabel og føler deg trakassert, er din subjektive opplevelse av dette riktig der og da, og du skal forholde deg til dette. Du trenger ikke å komme med en mastergradsanalyse av situasjonen til den som trakasserer deg, for den personen er det antakelig det samme hvor smart og riktig det du sier er - personen kommer uansett bare til å si at du tar feil.

- Det aller enkleste er kanskje bare å si noe enkelt som «dette er ikke greit» eller «nå gjør du meg ukomfortabel», og fysisk fjerne deg fra situasjonen hvis det er mulig. Dette høres kanskje rart ut, men det kan faktisk være veldig lurt å øve på å si det høyt, slik at du finner en måte å si det på som føles naturlig. Mange er så redde for å «dumme seg ut» i en slik situasjon, ved å si i fra eller å påkalle oppmerksomhet, i en setting som «ikke var så farlig». De som trakasserer vinner på dette, og de kan da fortsette. Ikke vær redd for å si fra. Følelsen av å være ukomfortabel er reell for deg, da er det irrelevant hva den andre tenker eller sier.

#METOO: Mange kvinner har den siste tiden stått frem med sine historier om seksuell trakassering under hashtaggen #metoo i sosiale medier.

- Hvor skal man henvende seg, hvis man har blitt seksuelt trakassert?

– Du kan blant annet høre med ulike hjelpetjenester som Ung.no og Sex og samfunn sin chat. Noen ganger kan det være godt å fortelle historien sin til noen, og mange av disse tjenestene kan også gi deg råd om hvor du kan henvende deg. Selvfølgelig kan det også være lurt å snakke med noen du kjenner om det som har skjedd. Ønsker du å gå videre med det, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet, de kan også gi deg råd til hva du kan gjøre i din situasjon.

Seksuell trakassering Seksuell trakassering er like vanlig over hele landet.



Kvinner utsettes i høyere grad enn menn for seksuell trakassering, og kvinner i salg- og serviceyrker er spesielt utsatt.



Seksuell trakassering forbindes med nedsatt trivsel, stress og ubehag.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

- Har du blitt utsatt på jobben, kan du gå til sjefen eller kontakte fagforeningen, dersom det er mulig. Mange studenter opplever seksuell trakassering, og dessverre har det kommet fram at mange universiteter og høyskoler mangler rutiner på dette. Oppmerksomheten rundt temaet har ført til at dette har kommet frem i lyset – og det er bra. Prøv for eksempel å kontakte helsetjenesten ved utdanningsinstitusjonen og få hjelp til å se hva rutinene der du er student.

- Uansett hvor du jobber eller studerer, eller hvem som har trakassert deg, kan du også kontakte Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som drives av jusstudenter. De tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp og rådgivning til kvinner, og jobber mye med seksuell trakassering.

- Hva skal vi gjøre hvis vi vet om noen som blir seksuelt trakassert?

– Støtt dem! Hør på hva de har å si, og støtt dem på de måtene du kan. Det er tøft å stå i en vanskelig

situasjon, og enda tøffere å stå i den alene. Det er vanskelig dersom det blir en tvist mellom to kollegaer, der den ene sier at den har blitt seksuelt trakassert, og den andre sier at det ikke stemmer. Derfor vil mange holde seg utenfor, eller ta den enkleste siden: nemlig å anta at ingenting har skjedd. Vi må ikke alltid velge minste motstands vei, men støtte hverandre når vi kan og når det er nødvendig.

Vi vet at seksuell trakassering øker sannsynligheten for depressive symptomer, og har man psykiske lidelser bør man selvsagt søke behandling.

- Hva er grunnen til at noen seksuelt trakasserer andre? Ved forsker og psykolog Leif Edward Ottesen Kennair

– Det er viktig å stille spørsmålet mer presist. Hvorfor trakasserer man folk av samme kjønn som heterofil? Det er ofte på grunn av seksuell konkurranse, og for å rakke ned på konkurrenter, for eksempel ved «slut shaming». Hvorfor trakasserer man folk av motsatt kjønn som heterofil? I stor grad handler det om at man er interessert i kort seksuelt forhold (et «one night stand»).

- Hva skal man gjøre hvis man har blitt seksuelt trakassert og sliter med det i etterkant?

– Vi vet at seksuell trakassering øker sannsynligheten for depressive symptomer, og har man psykiske lidelser bør man selvsagt søke behandling. Det viktigste er nok at man i situasjonen der det skjer, er helt tydelig på at man ikke opplever den seksuelle oppmerksomheten som ønskelig, og ber vedkommende stoppe.

Les også: Sylvi Listhaug: - Totalt uakseptabelt at jenter i Norge skal oppleve å bli trakassert fordi man ønsker å sole seg og bade

Hvilke rettigheter har man, hvis man har blitt seksuelt trakassert på jobben eller skolen? Ved Peter Skarbøvig, advokat og daglig leder ved Advokatfirmaet Skarbøvig AS

– Hvilke rettigheter man har avhenger av hva man er utsatt for. Arbeidsgiver har en plikt til å forebygge og forsøke å hindre at det forekommer noen form for seksuell trakassering på jobben. Arbeidsgiver sin plikt gjelder også på arrangementer i regi av arbeidsplassen, som for eksempel på julebord. Dersom man blir utsatt for seksuell trakassering på skolen, er det opp til ledelsen ved skolen å sørge for at dette ikke skjer. Skolen har et ansvar for å forhindre at elever blir utsatt for seksuell trakassering. Blir man ikke hørt på skolen, kan saken klages inn til Fylkesmannen. Er man utsatt for seksuell trakassering vil man også kunne anmelde forholdet til politiet, samt å søke Kontoret for voldsoffererstatning om oppreisning og erstatning.

Er man utsatt for seksuell trakassering vil man også kunne anmelde forholdet til politiet, samt å søke Kontoret for voldsoffererstatning om oppreisning og erstatning.

- Hva sier loven om seksuell trakassering?

– Straffeloven omhandler all form for seksuell krenkende atferd. Den skiller mellom seksuell krenkende atferd, seksuelle handlinger og seksuell omgang. Der framgår det at den som utfører seksuell krenkende atferd kan straffes med bøter og fengsel inntil ett år. Den som utfører grovere ulovlige seksuelle handlinger og seksuell omgang straffes mye strengere, helt opp til 21 års fengsel. Det framgår også av likestillingsloven og arbeidsmiljøloven at seksuell trakassering er forbudt.

Hva hvis man er redd for å si ifra fordi det kan påvirke jobbsituasjon eller skoleresultat?

– I en situasjon der trakassering forekommer er det ofte en skjev maktbalanse, som hvis den som trakasserer er din foreleser eller arbeidsgiver. Det er altså ofte ikke tilfeldig at man er redd for at det å si fra kan gi konsekvenser. I mange situasjoner er den som trakasserer fullt klar over dette, og mange bruker dette bevisst eller ubevisst til sin fordel. Ved å ikke si ifra kan det være mulig at det skjer igjen, eller at det eskalerer. Det kan være tungt å føle at noen andre har makt til å oppføre seg dårlig og å gjøre deg ukomfortabel, særlig når denne personen kan påvirke livet ditt, for eksempel gjennom karakterer. Derfor er det best å si fra der du kan. Ønsker du heller å fjerne deg fra situasjonen, er det ingenting å skamme seg over. Stå i det og gå videre med det hvis du orker, men dette er din avgjørelse ut fra din livssituasjon og omstendigheter der og da. Alle må ta sine egne valg.

- Sara Rydland Nærum, politisk rådgiver ved Sex og samfunn.



Mest sett siste uken

Del denne artikkelen