Hollywood-stjerne snakker ut etter babyens kraniebrudd

Eva Amurri Martino (31) har spilt i filmer som «Middle of Nowhere» og «Dead Man Walking», men er kanskje mest kjent for sin gjesterolle i «Californication», samt for å være datteren til Susan Sarandon.

I oktober fødte hun en sønn, Major James.

Fødselen skjedde hjemme, og gikk bra. Etter fødselen skjedde det imidlertid noe som har ført til at Martino sliter med angst.

- Jeg har vært ekstremt overveldet den siste tiden, på flere forskjellige måter. Jeg tror det er på tide at jeg deler dette med alle dere i håp om at det å snakke ut vil hjelpe meg videre, skriver skuespilleren på sin blogg, Happily Eva After.

Et par dager etter allehelgensaften sovnet nattsykepleieren deres mens hun holdt Major. Han falt i gulvet og slo hodet sitt.

- Kyle og jeg sov på dette tidspunktet, men ble vekket av lyden av hodet hans som traff gulvet, og av de hysteriske, gjennomtrengende skrikene. Han ble påført kraniebrudd og blødning i hjernen, og ble fraktet med ambulanse til sykehuset, forteller Martino.

Heldigvis gikk det bra med babyen til slutt. Han fikk ingen varig hjerneskade og er i dag helt frisk.

- Vi var guddommelig heldige den dagen. Han hadde ingen andre brudd, og ingen ryggmargsproblemer. Han har helet godt og truffet milepælene sine, forteller Eva Amurri Maritno.

Hun forklarer også hvorfor hun ikke har fortalt om den skrekkelige hendelsen før nå. Det er flere grunner til dette; Hendelsen var selvfølgelig traumatiserende og lammende, og foreldrene ville også først forsikre seg om at alt gikk helt bra med Major.

- Den andre grunnen er at jeg var redd for å bli dømt. Internett kan være et spesielt sted, hvor enkelte glemmer det menneskelige og går rett etter strupen. Jeg vet at denne nyheten kan nå ut til mange, og da vil det alltid være noen som mener at dette var min feil og at jeg fortjener dette.

Eva Amurri Martino forteller at hun også tenkte dette i starten, og at den den dårlige samvittigheten hun bar på i dagene og ukene etter ulykken var både intens og ødeleggende.

Hun hjemsøkes fremdeles.

- Sannheten er at selv denne kvinnen, som ble så høyt anbefalt og hadde en perfekt CV, kunne gjøre en svært menneskelig feil. Det kunne skjedd hvem som helst, og som de fortalte meg gjentatte ganger på sykehuset, skjer det med hvem som helst. Sykepleieren jobber åpenbart ikke for familien vår lenger, selv om vi har tilgitt henne.