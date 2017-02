Hevder Justin Bieber skallet til mann på restaurant

Justin Bieber (22) skal ifølge Sky News ha vært involvert i et sammenstøt med tre menn på Serafina Sunset på Sunset Boulevard i West Hollywood lørdag forrige uke.

LA County Sheriff's Department opplyser at de har fått meldinger om at JB har angrepet tre menn.

Først skal Justin Bieber ha slåss med to bartendere på restauranten.

- Vitnet sier at at han avsluttet slåsskampen og ba herr Bieber om å forlate stedet. Han nektet og ble på restauranten, sier politiet.

Senere skal han ha kranglet med en gjest, som han deretter skallet ned.

Meldingene kommer bare en dag etter at politiet i Cleveland bekreftet at de etterforsket Biebs for en annen hendelse, der han er anklaget for å ha slått en mann tre ganger på et hotell etter en basketballkamp i juni i fjor.

Bieber har så langt ikke blitt anmeldt for forholdet, fordi både restauranten og de to bartenderne visstnok nekter å anmelde.

- Vi vet lite om den påståtte hendelsen på Serafina Sunset med Justin Bieber, sier Caroline McBride, PR-sjef for restauranten.

