Her er maten (og snacksen) du bør spise i eksamenstiden

Det nærmer seg eksamenstid, og for mange er nervene i høyspenn når

mai og juni kommer. De fleste vet nok at søvn, trening og sunt kosthold gjør hodet skjerpet. Likevel, det der med mat og snacks er ikke så lett ...

Derfor spurte vi blogger, BedreTrent-podcaster og ernæringsfaglig rådgiver, Silje Bjørnstad, om noen gode råd før alle timene på lesesalen starter for alvor.

Silje er ernæringsrådgiver og blogger, og har også podcasten BedreTrent sammen med PT Susanne Soydan.

Hva slags mat gir energi til å pugge til eksamen, og også på selve eksamensdagen?

- Sørg for å spise mat du vet gir deg og din kropp en god og langvarig metthetsfølelse, og som gjør at du klarer å konsentrere deg i flere timer. Ta heller med deg «for mye» enn for lite, slik at du unngår å risikere å sitte der sulten og slapp uten mulighet for påfyll når du bare har kommet halvveis i besvarelsen, sier Silje og fortsetter:

- Gode og smarte mattips er matpakker som gir deg langsomme karbohydrater - som grove brød og kornprodukter, kjøleskapsgrøt eller grov kornblanding med yoghurt, og noe frukt og grønt som du kan snackse på. Ha også med deg noe proteinrikt, som for eksempel magert kjøttpålegg og fiskepålegg, en omelett eller meieriprodukter i porsjonsbegre som Skyr. Nøtter og avokado kan også være smart eksamenssnacks!

Tenkt på å ha med deg avocado på eksamen?





Les også: Dette er den beste tiden av døgnet å lese til eksamen på

Hva slags mat bør du styre unna?

- Mange tenker kanskje at «eksamen» er en perfekt unnskyldning for å unne seg klassiske søtsaker og snacks som kaker, sjokolade og smågodt. Det er selvfølgelig helt greit å ha med seg slike raske karbohydrater hvis man trenger et energikick i løpet av eksamensdagen, men husk at dette ofte kan føre til store svingninger i energinivået, noe som igjen kan føre til dårligere konsentrasjon. I tillegg blir mange sittende «å sikle» på sjokoladebaren de har liggende på pulten når de skal ha eksamen, slik at de fokuserer mer på godteriet de har med seg, fremfor oppgavene de skal svare på. Så vent heller med søtsakene og kakefesten til etter du er ferdig med eksamen, hvis du vet at dette kan ta føre til at du blir ukonsentrert når du skal løse oppgaver.

Les saken: Nå blir Skam eget fag ved Universitetet i Oslo

Lag en digg omelett og pakk med litt frukt og nøtter til lesesalen.

Tre gode mat/snackstips man kan ta med på lesesalen?



- Ta med noe du vet gir deg langvarig energi som bidrar med stabilt blodsukker og god metthetsfølelse, slik at du kan konsentrere deg om det du skal på eksamen fremfor å risikere at du får dårlig konsentrasjon på grunn av en sulten, rumlende mage, sier Silje og tipser:

- I tillegg til en større matpakke med for eksempel omelett eller grove brødskiver med proteinrikt pålegg, så er også nøtter og frukt, Skyr og lignende meieriprodukter i porsjonsbegre smarte mellommåltider å ha med seg. Ha også alltid med deg vann! Mangel på væske kan gjøre deg dehydrert og slapp.

Side2 ønsker alle lykke til på lesesalen, og på eksamen. SNART er det sommerferie!