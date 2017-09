Her er høstens junkfoodnyheter

Ja, vi skal trene og være flinke i høst, men det betyr ikke at man ikke samtidig kan kose seg med junkfood innimellom.

I Side2 er vi alltid spente på å se hva de store burgerkjedene kommer med av nylanseringer - eller relanseringer av gamle, populære produkter. Vi tok derfor en runde med McDonald's, Burger King og Max Hamburger om hva slags nyheter de kommer med denne høsten!

Burger King

Kyllingnuggets: Burger King har akkurat relansert kyllingnuggetsene sine som er fornyet og produserer på Jæren.

Side2 mener: - Smaksmessig er det ikke noe nytt med disse. Smaker likt og konsistensen er like crunchy og god. Så det er ikke så mye annet å si om nyheten enn at det er digg at nuggetsene er større!

Kyllingnuggets fra Burger King.





Salat: Den nye salatblandingen på Burger King kommer fra Bama og inneholder blant annet kål, crispy salat og gulrot. Du får den enten med fritert eller grillet kylling.

Salat fra Burger King.





Max Hamburger

Frisco Hot Melt: Frisco Hot Melt er en burger fra Max som er inspirert av California på 50-tallet. Burgeren inneholder jalapeños og smeltet ost. I stedet for vanlig burgerbrød er den laget med smørstekt brød.

Side2 mener: - Endelig noe nytt som faktisk smaker nytt og annerledes. Frisk, fresh og skikkelig sterk. Veldig god smak, og mye bedre med Frisko-brød enn vanlig burgerbrød. Minus for kjøttet, som smaker som kjøpeburger fra frysedisk.

Frisco Hot Melt er en retroinspirert burger fra Max Hamburger.

Hjemlevering: Som Side2 kunne melde forrige uke, starter Max Hamburger opp med levering på døra i Oslo fra restaurantene på Egertorget og Grønland fra og med 3. oktober. Tjenesten er helt ny, og skjer i samarbeid med matleveringstjenesten Foodora.

McDonald's

I slutten av september lanserer McDonald's den såkalte kampanjeburgeren Homestyle Juicy, etter at denne ble mye etterspurt fra kunder.

Homestyle Juicy er en burger bestående av to stykker storfekjøtt, grillet løk, ost og trøffelmajones.

- Nyheten i denne kampanjen, er at man vil ha mulighet til å bestille trøffelmajones og chili mayo som dipsaus til søtpotet-fries, sier Erik Lødding, pressesjef i McDonald's Norge til Side2.

- Homestyle Juicy ble svært godt mottatt da vi lanserte den som en kampanjeburger for første gang tidligere i år, og flere har etterspurt denne. Vi har derfor valgt å ta denne inn på menyen igjen.

Side2 mener: - Likte denne veldig godt! Hvorfor har man ikke trøffelmajones på mer mat egentlig? Den sprø løken funker også. Digg burger med hjemmelaget preg.

Homestyle Juicy fra McDonald's.

